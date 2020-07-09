Что нельзя есть по утрам: названы худшие варианты 'полезных' завтраков

Завтрак – один из самых важных приемов пищи и пропускать его плохо. Но еще хуже, по мнению экспертов, употреблять во время утреннего приема пищи вредные продукты.

О трех худших вариантах завтрака, которых лучше избегать, пишет "КП в Украине".

Сладкая выпечка

По словам диетологов,сладости и выпечку лучше не употреблять вообще, а если есть – то только в первой половине дня. Но не на завтрак! Ведь рогалики, булочки и печенье – это море сахара и глютена. Поэтому начинать день с огромной дозы быстрых углеводов не стоит.

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Йогурт

Йогурты с добавками могут казаться безобидными. Однако в их составе есть искусственные ароматизаторы, сахар и немало калорий. Лучше отдавать предпочтение натуральным вариантам, которые можно разнообразить свежими фруктами и ягодами.

zira.uz

Смузи

Большинство воспринимает смузи как воплощение полезности. Но это не так. По словам диетологов, это все та же углеводная бомба, в составе которой много сахара, просто в форме фруктозы.

segodnya.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, какой продукт убивает красоту и молодость.