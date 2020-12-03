Что нельзя есть перед сном: диетолог назвала список продуктов

Врач-диетолог Елена Кален рассказала, какие продукты нельзя есть перед сном – они могут стать причиной бессонницы и лишнего веса. В первую очередь эксперт порекомендовала отказаться в вечернее время от мяса, а также консервированных продуктов.

В перечень "запрещенных лакомств" вошли также помидоры, баклажаны, авокадо, острые сыры и сыр с плесенью . По словам диетолога, данные продукты могут нанести вред из-за того, что в них содержится вещество под названием тирамин, превращающееся в норадреналин. Такими подробностями Кален поделилась на личной странице в Instagram.

"Съедая перечисленные продукты, вы можете почувствовать, что находитесь в стрессе. В связи с этим вас может мучить бессонница и неприятные ощущение под утро, будто всю ночь вас кто-то преследовал. Как итог, проснувшись с чувством усталости, в течение дня вы начнете есть больше, что приводит к увеличению веса", – заявила Кален.

Кроме того, во второй половине дня, по словам диетолога, не стоит есть сельдерей. Несмотря на его полезные свойства при похудении, сельдерей относится к достаточно сильным диуретикам и может вызвать частые ночные походы в уборную. Это, в свою очередь, может негативно сказаться на процессе сна.

Орехи и жирные продукты (содержат много крахмала и сахара).

Свежие фрукты и ягоды.

Бобы и грибы.

Что касается свежих фруктов, ягод, бобов и грибов, по словам врача, они способны забродить и вызвать метеоризм и боли в желудке. А орехи и жирные продукты – оказывают большую нагрузку на пищеварительную систему, что может привести к нарушению качества сна и лишнему весу.

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