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22 января • обновлено в 13:26
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/ Диета и фитнес

Что нельзя есть на завтрак: названы наиболее вредные продукты

1.6т
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Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала о том, что нельзя есть на завтрак.

Так, подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. "Вероятнее всего, завтрак у вас дома, но иногда это может быть на бегу. Поэтому вы должны точно понимать и знать, чего у вас на завтрак не должно быть", – написала Усенко.

Что нельзя есть на завтрак: названы наиболее вредные продукты

Фото: jolantayoung.com

Новости
Диетолог назвала продукты, которые мешают похудению

По словам диетолога, на завтрак не стоит есть хлеб из обычной белой муки, а также круассаны и сладкую выпечку. Усенко посоветовала выбирать только цельнозерновые варианты.

Что нельзя есть на завтрак: названы наиболее вредные продукты

Кроме того, она добавила, что из своего утреннего рациона стоит исключить сладкие хлопья и мюсли, а также блины и панкейки из обычной муки. Диетолог отметила, что первый вариант лучше всего заменить цельнозерновой овсянкой, а чтобы приготовить блины и выпечку – используйте диетическую муку.

Что нельзя есть на завтрак: названы наиболее вредные продукты

Также следует отказаться от конфет, батончиков, сладких ореховых пасты и джемов с утра.

Что нельзя есть на завтрак: названы наиболее вредные продукты

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Ольга Усенко рассказала, почему важно питаться по режиму и как это влияет на похудение.

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Автор
Кристина Долматова
Теги
похудение диета
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Нежинский Владимир
Нежинский Владимир
Читаю все эти советы и возникает только один вопрос "А на хрена?". Ни один из этих умников не располагает реальными исследованиями в этом вопросе. Это все ей кажется! Если попытаться сделать таблицу всех продуктоа, а потом из нее исключить то, что не советуют диетологи, то останется наверное только - солома! И то от выращивания овса! Сколько бредятины! И главное на все это кто-то же ведется!
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фил филька
фил филька
чем беднее страна тем чаще пишут подобное местные диетологи)
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