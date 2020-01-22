Что нельзя есть на завтрак: названы наиболее вредные продукты

Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала о том, что нельзя есть на завтрак.

Так, подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. "Вероятнее всего, завтрак у вас дома, но иногда это может быть на бегу. Поэтому вы должны точно понимать и знать, чего у вас на завтрак не должно быть", – написала Усенко.

Фото: jolantayoung.com

По словам диетолога, на завтрак не стоит есть хлеб из обычной белой муки, а также круассаны и сладкую выпечку. Усенко посоветовала выбирать только цельнозерновые варианты.

Кроме того, она добавила, что из своего утреннего рациона стоит исключить сладкие хлопья и мюсли, а также блины и панкейки из обычной муки. Диетолог отметила, что первый вариант лучше всего заменить цельнозерновой овсянкой, а чтобы приготовить блины и выпечку – используйте диетическую муку.

Также следует отказаться от конфет, батончиков, сладких ореховых пасты и джемов с утра.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Ольга Усенко рассказала, почему важно питаться по режиму и как это влияет на похудение.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!