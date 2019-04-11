Что мешает похудеть: раскрыта причина

Намерения правильно питаться и похудеть часто срываются из-за недостатка времени и халатности при выборе еды.

Известный диетолог Светлана Фус в Instagram назвала причину, а также рассказала, о чем важно помнить во время борьбы за красивую фигуру.

Что мешает правильно питаться и худеть

Не успели купить продукты;

Не хватило сил после тяжелого трудового дня придумать что-нибудь полезное;

Масса других оправданий.

Ожирение yorick

Фус напомнила, что в такие моменты в ход идет еда, заботливо оставленная в холодильнике. Чаще всего, это то, что можно быстро приготовить: сосиски, пельмени, колбаса, кетчуп, майонез, консервы. Именно из-за такой пищи появляется лишний жир.

О чем важно помнить

"Все начинается с холодильника: будет ли он помощником на пути к здоровому питанию, в борьбе за красивую фигуру. Поэтому важно помнить, что 80% успеха напрямую зависит от питания", – пояснила диетолог.

Она напомнила, что при покупке пиццы, курицы-гриль и другой тяжелой и неполезной пищи по дороге домой с работы, придется есть именно это. Причина – лучшая еда та, что под рукой. Потому нужно заранее озаботиться тем, что закупить в холодильник для правильного питания.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Фус также рассказала, что хронический йододефицит является причиной ожирения, потому нужно держать содержание этого вещества в организме в норме, чтобы не толстеть.

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