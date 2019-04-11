Что мешает похудеть: раскрыта причина

Намерения правильно питаться и похудеть часто срываются из-за недостатка времени и халатности при выборе еды.
Известный диетолог Светлана Фус в Instagram назвала причину, а также рассказала, о чем важно помнить во время борьбы за красивую фигуру.
Что мешает правильно питаться и худеть
Не успели купить продукты;
Не хватило сил после тяжелого трудового дня придумать что-нибудь полезное;
Масса других оправданий.
Ожирение
yorick
Фус напомнила, что в такие моменты в ход идет еда, заботливо оставленная в холодильнике. Чаще всего, это то, что можно быстро приготовить: сосиски, пельмени, колбаса, кетчуп, майонез, консервы. Именно из-за такой пищи появляется лишний жир.
О чем важно помнить
"Все начинается с холодильника: будет ли он помощником на пути к здоровому питанию, в борьбе за красивую фигуру. Поэтому важно помнить, что 80% успеха напрямую зависит от питания", – пояснила диетолог.
Она напомнила, что при покупке пиццы, курицы-гриль и другой тяжелой и неполезной пищи по дороге домой с работы, придется есть именно это. Причина – лучшая еда та, что под рукой. Потому нужно заранее озаботиться тем, что закупить в холодильник для правильного питания.
Как часто наши добрые намерения правильно и сбалансировано питаться заканчиваются через несколько дней. Почему? Причин масса, и всегда что-то мешает: ✅ не успели купить продукты ✅ не хватило сил после тяжелого трудового дня придумать что-нибудь полезное ✅ или еще что-то … Такое случается с нами периодически ... ☹ И тогда в ход идет еда, которая ждала своего часа в холодильнике, была специально заботливо оставленная про запас. В таких случаях ее можно использовать: быстро бросить в воду и сварить, или легко нарезать и намазать. И это, как правило, пельмени, сосиски, колбаса, кетчуп, майонез, консервы ... Перечень таких продуктов бесконечен. Наша пищевая промышленность работает хорошо! 😉 Но что скажут ваши формы - ведь настроились правильно питаться? 😥😥😥 👇👇👇 Все начинается с холодильника: будет ли он помощником на пути к здоровому питанию, в борьбе за красивую фигуру. Поэтому важно помнить, что 80% успеха напрямую зависит от питания. И если после работы вы, махнув на все рукой, просто купили по дороге замороженную пиццу, курицу-гриль, масло и варенье, то питаться придется именно ими ... Ведь лучшая еда та, что под рукой! А здоровую жизнь снова откладываем на завтра. 😥☹😥 Если вам интересна эта тема, ставьте “+” в комментариях И я в одном из следующих постов поделюсь несколькими своими правилами о том, какими продуктами стоит заполнять холодильник, чтобы не было срывов. #чтобыхудетьнадоесть #диетологфус #диетологкиев #диетологонлайн #диетамбой
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Фус также рассказала, что хронический йододефицит является причиной ожирения, потому нужно держать содержание этого вещества в организме в норме, чтобы не толстеть.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!