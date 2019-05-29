Что мешает похудеть: раскрыт секрет

Известный диетолог Альбина Комиссарова продолжила серию постов о вредных привычках для фигуры, которые мешают похудеть.
Об этом она написала на своей странице в Instagram, пояснив, что многие продукты, которые часто присутствуют в рационе, тормозят процесс.
Дополнительные перекусы и дробное питание
"Если до этого вы ели 3 раза в день и чувствовали себя прекрасно, а теперь решили добавить пару перекусов, вероятно, что вы увеличите калорийность рациона и получите обратный эффект. Перекусы нужны, только если вы так привыкли и вам так удобно", – пояснила она.
Похудение
Фото: Kolobok.ua
Чаепитие и перерывы на кофе
По словам диетолога, такие перерывы вредны для фигуры добавками: сливки, сахар, "вкусняшки". Чтобы избавиться от этой привычки, она посоветовала пить чай с лимоном, кофе черный или с молоком. А вместо печенья и конфет употреблять фрукты или овощи, а также одну порцию орехов.
Кофе
pixabay
Отсутствие планирования
"Не обязательно писать себе меню на день, но планировать, что завтра перед тренировкой за 1,5 часа надо поесть, а значит, продумать где, или взять с собой. Запасайтесь заранее "палочками-выручалочками", киньте в сумку пару батончиков из сухофруктов", – пояснила Комиссарова.
Сладкие напитки
Диетолог подчеркнула, что эта проблема актуальна летом. Если хочется впить, нужно выбрать воду или натуральные морсы без сахара, потому что соки, газировки, смузи и лимонады часто содержат очень много сахара и дополнительные калории.
Напитки
pixabay
Обезжиренные продукты
"Мало того, что они бесполезны, часто содержат стабилизаторы и загустители, они плохо насыщают и скоро вы опять захотите есть. Жирность 5% - это нормально", – резюмировала Комиссарова.
Не забывайте лайк ❤️ Завершаем нашу серию постов, надеюсь, что многие привычки вы уже устранили. А если нет, то вот продолжение: ✅Внедрение дополнительных перекусов, потому что "надо питаться дробно". Если до этого вы ели 3 раза в день и чувствовали себя прекрасно, а теперь решили добавить пару перекусов, вероятно, что вы увеличите калорийность рациона и получите обратный эффект. Перекусы нужны, только если вы так привыкли и вам так удобно. ✅Чае-, кофепития. Мало того, что часто это +сливки и сахар, так ещё и сопровождается вкусняшками. Ну а чем ещё заниматься на работе? Выход есть! Прививайте себе культуру чаепития. Просто чай с лимоном, кофе чёрный или с молоком. Вместо печенья и конфет - нарезанные фрукты/овощи. Орехов легко переесть, так что берите с собой 1 порцию - горсть. ✅Отсутствие планирования. Не обязательно писать себе меню на день, но планировать, что завтра перед тренировкой за 1,5 часа надо поесть, а значит, продумать где или взять с собой. Запасайтесь заранее "палочками-выручалочками", киньте в сумку пару батончиков из сухофруктов. ✅Сладкие напитки. Особенно проблема актуальна летом. Если хочется пить - выбирайте воду, либо натуральные морсы без сахара. Соки, газировки, смузи, лимонады часто содержат очень много сахара и доп калорий. ✅Обезжиренные продукты. Мало того, что они бесполезны, часто содержат стабилизаторы и загустители, они плохо насыщают и скоро вы опять захотите есть. Жирность 5% - это нормально. ❤️Ну что, признавайтесь, грешите? Интересно продолжение почитать?)
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Комиссарова рассказала, что похудеть мешают сладкие перекусы, отработка еды спортом, отсутствие ужина и подмена понятий. Она также пояснила, что необязательно кардинально менять свои пищевые привычки для перехода на здоровое питание, достаточно найти более полезные альтернативы.
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