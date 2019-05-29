Что мешает похудеть: раскрыт секрет

Известный диетолог Альбина Комиссарова продолжила серию постов о вредных привычках для фигуры, которые мешают похудеть.

Об этом она написала на своей странице в Instagram, пояснив, что многие продукты, которые часто присутствуют в рационе, тормозят процесс.

Дополнительные перекусы и дробное питание

"Если до этого вы ели 3 раза в день и чувствовали себя прекрасно, а теперь решили добавить пару перекусов, вероятно, что вы увеличите калорийность рациона и получите обратный эффект. Перекусы нужны, только если вы так привыкли и вам так удобно", – пояснила она.

Похудение Фото: Kolobok.ua

Чаепитие и перерывы на кофе

По словам диетолога, такие перерывы вредны для фигуры добавками: сливки, сахар, "вкусняшки". Чтобы избавиться от этой привычки, она посоветовала пить чай с лимоном, кофе черный или с молоком. А вместо печенья и конфет употреблять фрукты или овощи, а также одну порцию орехов.

Кофе pixabay

Отсутствие планирования

"Не обязательно писать себе меню на день, но планировать, что завтра перед тренировкой за 1,5 часа надо поесть, а значит, продумать где, или взять с собой. Запасайтесь заранее "палочками-выручалочками", киньте в сумку пару батончиков из сухофруктов", – пояснила Комиссарова.

Сладкие напитки

Диетолог подчеркнула, что эта проблема актуальна летом. Если хочется впить, нужно выбрать воду или натуральные морсы без сахара, потому что соки, газировки, смузи и лимонады часто содержат очень много сахара и дополнительные калории.

Напитки pixabay

Обезжиренные продукты

"Мало того, что они бесполезны, часто содержат стабилизаторы и загустители, они плохо насыщают и скоро вы опять захотите есть. Жирность 5% - это нормально", – резюмировала Комиссарова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Комиссарова рассказала, что похудеть мешают сладкие перекусы, отработка еды спортом, отсутствие ужина и подмена понятий. Она также пояснила, что необязательно кардинально менять свои пищевые привычки для перехода на здоровое питание, достаточно найти более полезные альтернативы.

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