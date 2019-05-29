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/Диета и фитнес

Что мешает похудеть: раскрыт секрет

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Известный диетолог Альбина Комиссарова продолжила серию постов о вредных привычках для фигуры, которые мешают похудеть.

Об этом она написала на своей странице в Instagram, пояснив, что многие продукты, которые часто присутствуют в рационе, тормозят процесс.

Дополнительные перекусы и дробное питание

"Если до этого вы ели 3 раза в день и чувствовали себя прекрасно, а теперь решили добавить пару перекусов, вероятно, что вы увеличите калорийность рациона и получите обратный эффект. Перекусы нужны, только если вы так привыкли и вам так удобно", – пояснила она.

Похудение

Похудение

Фото: Kolobok.ua

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Чаепитие и перерывы на кофе

По словам диетолога, такие перерывы вредны для фигуры добавками: сливки, сахар, "вкусняшки". Чтобы избавиться от этой привычки, она посоветовала пить чай с лимоном, кофе черный или с молоком. А вместо печенья и конфет употреблять фрукты или овощи, а также одну порцию орехов.

Кофе

Кофе

pixabay

Отсутствие планирования

"Не обязательно писать себе меню на день, но планировать, что завтра перед тренировкой за 1,5 часа надо поесть, а значит, продумать где, или взять с собой. Запасайтесь заранее "палочками-выручалочками", киньте в сумку пару батончиков из сухофруктов", – пояснила Комиссарова.

Сладкие напитки

Диетолог подчеркнула, что эта проблема актуальна летом. Если хочется впить, нужно выбрать воду или натуральные морсы без сахара, потому что соки, газировки, смузи и лимонады часто содержат очень много сахара и дополнительные калории.

Напитки

Напитки

pixabay

Обезжиренные продукты

"Мало того, что они бесполезны, часто содержат стабилизаторы и загустители, они плохо насыщают и скоро вы опять захотите есть. Жирность 5% - это нормально", – резюмировала Комиссарова.

Не забывайте лайк ❤️ Завершаем нашу серию постов, надеюсь, что многие привычки вы уже устранили. А если нет, то вот продолжение: ✅Внедрение дополнительных перекусов, потому что "надо питаться дробно". Если до этого вы ели 3 раза в день и чувствовали себя прекрасно, а теперь решили добавить пару перекусов, вероятно, что вы увеличите калорийность рациона и получите обратный эффект. Перекусы нужны, только если вы так привыкли и вам так удобно. ✅Чае-, кофепития. Мало того, что часто это +сливки и сахар, так ещё и сопровождается вкусняшками. Ну а чем ещё заниматься на работе? Выход есть! Прививайте себе культуру чаепития. Просто чай с лимоном, кофе чёрный или с молоком. Вместо печенья и конфет - нарезанные фрукты/овощи. Орехов легко переесть, так что берите с собой 1 порцию - горсть. ✅Отсутствие планирования. Не обязательно писать себе меню на день, но планировать, что завтра перед тренировкой за 1,5 часа надо поесть, а значит, продумать где или взять с собой. Запасайтесь заранее "палочками-выручалочками", киньте в сумку пару батончиков из сухофруктов. ✅Сладкие напитки. Особенно проблема актуальна летом. Если хочется пить - выбирайте воду, либо натуральные морсы без сахара. Соки, газировки, смузи, лимонады часто содержат очень много сахара и доп калорий. ✅Обезжиренные продукты. Мало того, что они бесполезны, часто содержат стабилизаторы и загустители, они плохо насыщают и скоро вы опять захотите есть. Жирность 5% - это нормально. ❤️Ну что, признавайтесь, грешите? Интересно продолжение почитать?)

Публикация от Диетолог, Альбина Комиссарова (@doctor_komissarova)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Комиссарова рассказала, что похудеть мешают сладкие перекусы, отработка еды спортом, отсутствие ужина и подмена понятий. Она также пояснила, что необязательно кардинально менять свои пищевые привычки для перехода на здоровое питание, достаточно найти более полезные альтернативы.

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Персона
Альбина Комиссарова
Место
Украина
Теги
похудениепитаниездоровьедиетологдиета
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Егорова Даша
Егорова Даша
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