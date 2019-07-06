Что есть ночью? Диетолог дала советы

Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как правильно питаться тем, кто работает ночью, чтобы не набрать лишний вес.

Специальную программу питания диетолог расписала у себя в Instagram.

Диетолог советует придерживаться режима, чтобы не кушать ночью на работе

"Практическое расположение продуктов в такие дни: день перед ночной сменой мы делаем совершенно обычным, с 4-х разовым рационом.Ужинаем до 20:00 и во время ночной смены мы ничего не едим, делая привычный разрыв между последним и первым приемом пищи. Либо же в день перед ночной сменой делаем обычный правильный день с 5-и приёмами пищи, и поздний ужин, за счёт 5-и разового рациона, в 22:00", - пишет она.

никаких перекусов ночью фото musteed

Однако, по словам Усенко, день после ночной смены будет более специфическим. Диетолог советует перед дневным сном, за час, легко позавтракать:творог с фруктами, яйца в любом виде.

А после дневного сна диетолог советует пообедать любым гарниром без мяса и рыбы. "Просто гарнир и овощи, можно ещё фрукт добавить. Это будет комфортнее всего после ночной смены", - пишет Усенко. На ужин Ольга советует приготовить овощи с мясом, птицей или рыбой.

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Усенко считает, что если придерживаться такого вечернего и дневного рациона во время ночной работы, то можно не есть ночью, ведь это и не нужно, если правильно питаться за день до и день после.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Усенко рассказала, в каких продуктах содержаться трансжиры.

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