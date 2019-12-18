Что есть на завтрак, чтобы похудеть: топ-3 диетических рецепта

Вкусный, сытный и несложный в приготовлении завтрак — залог не только хорошего настроения и бодрого самочувствия на весь день, но и стройной фигуры.

Поэтому издание Cosmopolitan подготовило топ-3 полезных рецепта для похудения.

Фото: politeka.net

Диетический завтрак из овсянки

Фото: edimdoma.ru

Запарьте на ночь 200 г сухих овсяных хлопьев.

Утром разогрейте в микроволновке, добавьте свежие или размороженные ягоды и мед по вкусу.

Посыпьте кашу щепоткой корицы.

Отмечается, что вы можете использовать и другие крупы: гречку, полбу, киноа, бурый рис. Ведь они богаты микроэлементами и клетчаткой. А также являются источником медленных (полезных) углеводов, положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта.

Диетический омлет на завтрак

Фото: aif.ru

В чашку разбейте 2 свежих куриных яйца, добавьте каплю кипяченой воды комнатной температуры, всыпьте щепотку сухих трав, соль и перец по вкусу.

Взбейте яйца при помощи венчика, миксера или обыкновенной вилки.

Вылейте взбитую массу на раскаленную сковороду, предварительно смазанную ложкой оливкового масла.

Накройте сковороду крышкой, готовьте омлет на медленном огне.

Выложите на тарелку свежие салатные листья, рукколу, томаты и огурцы.

Готовый омлет аккуратно положите на подушку из зелени.

Отмечается, что вы можете делать омлет как с куриных яиц, так и с перепелиных. Ведь это мощный источник белка, который необходим для строительства мышечной ткани в организме. Потребление яиц благотворно сказывается на состоянии волос, кожи и ногтей.

Диетические сырники на завтрак

Фото: edimdoma.ru

Возьмите 400 г фермерского творога и разомните массу руками. Добавьте столовую ложку рисовой или овсяной муки, чайную ложку яичного желтка и щепотку корицы.

Слепите небольшие кругляшки из получившейся массы.

Выложите сырники на раскаленную сковороду, смазанную оливковым маслом.

Готовьте сырники на медленном огне, переворачивая на обе стороны.

Готовые сырники украсьте ягодами, фруктами или листочками свежей мяты.

Отмечается, что для диетических завтраков нужно выбирать творог 2−5% жирности. Из него можно смастерить сырники без сахара и муки, запеканку, есть с ягодами, медом или кленовым сиропом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее австралийский диетолог Сьюзи Барелл заявила, что меньше всего подходит для утреннего приема пищи.

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