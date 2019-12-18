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18 декабря • обновлено в 14:27
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Что есть на завтрак, чтобы похудеть: топ-3 диетических рецепта

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Вкусный, сытный и несложный в приготовлении завтрак — залог не только хорошего настроения и бодрого самочувствия на весь день, но и стройной фигуры.

Поэтому издание Cosmopolitan подготовило топ-3 полезных рецепта для похудения.

Что есть на завтрак, чтобы похудеть: топ-3 диетических рецепта

Фото: politeka.net

Диетический завтрак из овсянки

Что есть на завтрак, чтобы похудеть: топ-3 диетических рецепта

Фото: edimdoma.ru

  • Запарьте на ночь 200 г сухих овсяных хлопьев.

  • Утром разогрейте в микроволновке, добавьте свежие или размороженные ягоды и мед по вкусу.

  • Посыпьте кашу щепоткой корицы.

Отмечается, что вы можете использовать и другие крупы: гречку, полбу, киноа, бурый рис. Ведь они богаты микроэлементами и клетчаткой. А также являются источником медленных (полезных) углеводов, положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта.

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Диетический омлет на завтрак

Что есть на завтрак, чтобы похудеть: топ-3 диетических рецепта

Фото: aif.ru

  • В чашку разбейте 2 свежих куриных яйца, добавьте каплю кипяченой воды комнатной температуры, всыпьте щепотку сухих трав, соль и перец по вкусу.

  • Взбейте яйца при помощи венчика, миксера или обыкновенной вилки.

  • Вылейте взбитую массу на раскаленную сковороду, предварительно смазанную ложкой оливкового масла.

  • Накройте сковороду крышкой, готовьте омлет на медленном огне.

  • Выложите на тарелку свежие салатные листья, рукколу, томаты и огурцы.

  • Готовый омлет аккуратно положите на подушку из зелени.

Отмечается, что вы можете делать омлет как с куриных яиц, так и с перепелиных. Ведь это мощный источник белка, который необходим для строительства мышечной ткани в организме. Потребление яиц благотворно сказывается на состоянии волос, кожи и ногтей.

Диетические сырники на завтрак

Что есть на завтрак, чтобы похудеть: топ-3 диетических рецепта

Фото: edimdoma.ru

  • Возьмите 400 г фермерского творога и разомните массу руками. Добавьте столовую ложку рисовой или овсяной муки, чайную ложку яичного желтка и щепотку корицы.

  • Слепите небольшие кругляшки из получившейся массы.

  • Выложите сырники на раскаленную сковороду, смазанную оливковым маслом.

  • Готовьте сырники на медленном огне, переворачивая на обе стороны.

  • Готовые сырники украсьте ягодами, фруктами или листочками свежей мяты.

Отмечается, что для диетических завтраков нужно выбирать творог 2−5% жирности. Из него можно смастерить сырники без сахара и муки, запеканку, есть с ягодами, медом или кленовым сиропом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее австралийский диетолог Сьюзи Барелл заявила, что меньше всего подходит для утреннего приема пищи.

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Автор
Кристина Долматова
Теги
диета похудение
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