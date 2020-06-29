Что есть до и после тренировки: диетолог дала дельные советы

Чтобы получить энергию перед тренировкой и в то же время избежать чувства тяжести в желудке, необходимо полноценно поесть за 1,5-2 часа до занятий спортом.

В порцию пищи желательно включить сложные углеводы, белок и овощи. Таким советом поделилась диетолог Альбина Комиссарова в своем Instagram.

По словам диетолога, важно именно то, как человек питается в течение всего дня, а не в конкретный момент.

Если же нет возможности поесть за 1,5-2 часа до тренировки, то за 30 минут специалист советует съесть порцию быстрых углеводов.

Смузи полезен перед тренировкой Pixabay

"Но не шоколад или газировку, а сытный фрукт, например, банан или биойогурт без сахара. А если смешать их, то можно получить отличный смузи, богатый пробиотиками (если они есть в составе вашего йогурта, это должно быть указано на этикетке). Такой перекус даст вам энергию и оставит ощущение легкости", – рекомендует Комиссарова.

Что касается питания после тренировки, не стоит ждать два часа, чтобы поесть, поскольку организм "сжигает" жир в течение всего дня, а не лишь во время тренировки и в небольшой период после нее, отмечает диетолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как избавиться от переедания.