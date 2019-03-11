Что есть, чтобы жить дольше: 5-дневная диета

По словам ученого и телеведущего Джеймса Вонга, нужно употреблять более 10 порций фруктов и овощей в день, чтобы жить дольше и быть значительно здоровее.
Так, мать пятерых детей Кловер Страуд решила следовать диете специалиста, и поделилась своим пятидневным рационом с добавлением фруктов и овощей, сообщает Daily Mail.
Фото: dailymail
Понедельник
Завтрак: хлопья с изюмом + половина яблока и груши; апельсиновый сок.
Обед: порция из фасоли и бобов; хумус, тертая морковь и салат с перцем.
Ужин: блины с бананом.
Вторник
Завтрак: хлопья с изюмом, с добавлением кусочков апельсина.
Обед: печеная картошка и овощной салат; фруктовый салатом с виноградом, консервированными ананасами и апельсиновыми дольками.
Перекусы: финики, арахисовое масло и яблоко.
Ужин: домашний пирог с горохом, чечевицей и морковью.
Фото: dailymail
Среда
Завтрак: банан и яблоко; малиновый маффин.
Обед: пачка маленькой моркови и хумуса.
Ужин: чоризо, пататас бравас и овощной салат.
Четверг
Завтрак: жареный бекон с помидорами, грибами, авокадо и шпинатом.
Обед: суп из помидоров, красного перца, с луком и сельдереем.
Ужин: салат из четырех различных видов овощей.
Фото: edinstvennaya.ua
Пятница
Завтрак: шесть порций овощей.
Обед: сосиски и рис, с добавлением гороха и помидоров.
Ужин: картофель фри с пастернаком, с сальсой, фасолью и зеленым луком.
По словам Кловер, она пришла к выводу, что добавлять большое количество овощей к еде намного дешевле, чем приготовить мясо. Поэтому выбор в пользу этих продуктов полезен как для здоровья, так и для кошелька.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный диетолог Альбина Комиссарова предоставила в своем Instagram-аккаунте памятку, в которой рассказала, что нужно есть, чтобы похудеть без диет.
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