Что есть, чтобы жить дольше: 5-дневная диета

По словам ученого и телеведущего Джеймса Вонга, нужно употреблять более 10 порций фруктов и овощей в день, чтобы жить дольше и быть значительно здоровее.

Так, мать пятерых детей Кловер Страуд решила следовать диете специалиста, и поделилась своим пятидневным рационом с добавлением фруктов и овощей, сообщает Daily Mail.

Фото: dailymail

Понедельник

Завтрак: хлопья с изюмом + половина яблока и груши; апельсиновый сок.

Обед: порция из фасоли и бобов; хумус, тертая морковь и салат с перцем.

Ужин: блины с бананом.

Вторник

Завтрак: хлопья с изюмом, с добавлением кусочков апельсина.

Обед: печеная картошка и овощной салат; фруктовый салатом с виноградом, консервированными ананасами и апельсиновыми дольками.

Перекусы: финики, арахисовое масло и яблоко.

Ужин: домашний пирог с горохом, чечевицей и морковью.

Фото: dailymail

Среда

Завтрак: банан и яблоко; малиновый маффин.

Обед: пачка маленькой моркови и хумуса.

Ужин: чоризо, пататас бравас и овощной салат.

Четверг

Завтрак: жареный бекон с помидорами, грибами, авокадо и шпинатом.

Обед: суп из помидоров, красного перца, с луком и сельдереем.

Ужин: салат из четырех различных видов овощей.

Фото: edinstvennaya.ua

Пятница

Завтрак: шесть порций овощей.

Обед: сосиски и рис, с добавлением гороха и помидоров.

Ужин: картофель фри с пастернаком, с сальсой, фасолью и зеленым луком.

По словам Кловер, она пришла к выводу, что добавлять большое количество овощей к еде намного дешевле, чем приготовить мясо. Поэтому выбор в пользу этих продуктов полезен как для здоровья, так и для кошелька.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный диетолог Альбина Комиссарова предоставила в своем Instagram-аккаунте памятку, в которой рассказала, что нужно есть, чтобы похудеть без диет.

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