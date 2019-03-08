Что есть, чтобы похудеть: диетолог раскрыла секрет

Похудеть без диет можно, начав правильно питаться. Для этого нужно употреблять ряд важных продуктов.

Об этом рассказала на своей странице в Instagram известный диетолог Альбина Комиссарова и привела подробный список. В него вошли молочные продукты и мясо.

По словам диетолога, чтобы похудеть, нужно есть:

Фрукты

Любые, включая бананы. Для здоровых людей гликемический индекс не важен, тем более исследования показали, что одни и те же люди дают разный гликемический ответ на одни и те же продукты. Так что использование этого показателя сомнительно.

Овощи

Включая морковь и свеклу. В сутки - 5 порций овощей и фруктов (порция = 1 кулак), важно разнообразие!

Мясо и птица

Выбирайте нежирное мясо, способ приготовления с минимальным количеством масла. Красное мясо(свинина, говядина, баранина, дичь) не более 500 г в неделю.

Рыба

Любите омега-3? Любите и рыбу! Белая рыба, красная рыба — пожалуйста. Чтобы получить достаточно количество омега-3 необходимо съедать 2 порции (1 порция — ладонь без пальцев) жирной рыбы в неделю.

Цельнозерновые продукты

Крупы, хлеб, хлебцы и тд — каждый день около 4-5 порций и даже на ужин!

Глютен здоровым людям можно!

Молочные продукты — 2-3 порции в день!

Они входят во все официальные рекомендации по питанию, исключать их, если у вас нет аллергии на молочные белки — нет смысла. 1 порция = 30 г сыра или 200 мл молока или 100 г творога

Масло и жиры

Их не выделяют в отдельную группу, но я хотела бы сделать акцент, что предпочтение отдаём ненасыщенным жирам(оливковое, кунжутное масло), а не насыщенным (сливочное, кокосовое).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог развенчала мифы о популярной диете. Комиссарова напомнила, что пищеварение начинается уже во рту, продолжается в желудке и идет в отделах кишечника.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!