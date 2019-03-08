Что есть, чтобы похудеть: диетолог раскрыла секрет

Похудеть без диет можно, начав правильно питаться. Для этого нужно употреблять ряд важных продуктов.
Об этом рассказала на своей странице в Instagram известный диетолог Альбина Комиссарова и привела подробный список. В него вошли молочные продукты и мясо.
По словам диетолога, чтобы похудеть, нужно есть:
Фрукты
Любые, включая бананы. Для здоровых людей гликемический индекс не важен, тем более исследования показали, что одни и те же люди дают разный гликемический ответ на одни и те же продукты. Так что использование этого показателя сомнительно.
Овощи
Включая морковь и свеклу. В сутки - 5 порций овощей и фруктов (порция = 1 кулак), важно разнообразие!
Мясо и птица
Выбирайте нежирное мясо, способ приготовления с минимальным количеством масла. Красное мясо(свинина, говядина, баранина, дичь) не более 500 г в неделю.
Рыба
Любите омега-3? Любите и рыбу! Белая рыба, красная рыба — пожалуйста. Чтобы получить достаточно количество омега-3 необходимо съедать 2 порции (1 порция — ладонь без пальцев) жирной рыбы в неделю.
Цельнозерновые продукты
Крупы, хлеб, хлебцы и тд — каждый день около 4-5 порций и даже на ужин!
Глютен здоровым людям можно!
Молочные продукты — 2-3 порции в день!
Они входят во все официальные рекомендации по питанию, исключать их, если у вас нет аллергии на молочные белки — нет смысла. 1 порция = 30 г сыра или 200 мл молока или 100 г творога
Масло и жиры
Их не выделяют в отдельную группу, но я хотела бы сделать акцент, что предпочтение отдаём ненасыщенным жирам(оливковое, кунжутное масло), а не насыщенным (сливочное, кокосовое).
Похудеть без диет? И что же тогда есть? Сохраняйте пост, чтобы запомнить, что здоровое питание - это просто ❤️ ✅Фрукты. Любые, включая бананы. Для здоровых людей гликемический индекс не важен, тем более исследования показали, что одни и те же люди дают разный гликемический ответ на одни и те же продукты. Так что использование этого показателя сомнительно. ✅Овощи. Включая морковь и свеклу. ✔️В сутки - 5 порций овощей и фруктов(порция=1 кулак), важно разнообразие! ✅Мясо и птица. Выбирайте нежирное мясо, способ приготовления с минимальным количеством масла. ✔️Красное мясо(свинина, говядина, баранина, дичь) не более 500 г в неделю. ✅Рыба. Любите омега-3? Любите и рыбу! Белая рыба, красная рыба - пожалуйста. Чтобы получить достаточно количество омега-3 необходимо съедать 2 порции(1 порция - ладонь без пальцев) жирной рыбы в неделю. ✅Цельнозерновые продукты. Крупы, хлеб, хлебцы и тд - каждый день около 4-5 порций и даже на ужин! Глютен здоровым людям можно! ✅Молочные продукты - 2-3 порции в день! Они входят во все официальные рекомендации по питанию, исключать их, если у вас нет аллергии на молочные белки - нет смысла. ✔️1 порция = 30 г сыра или 200 мл молока или 100 г творога ✅Масло и жиры. Их не выделяют в отдельную группу, но я хотела бы сделать акцент, что предпочтение отдаём ненасыщенным жирам(оливковое, кунжутное масло), а не насыщенным(сливочное, кокосовое) ❤️Рекомендации общие и должны корректироваться под каждого человека. В том числе, если вы замечаете нежелательные эффекты от продукта - ограничьте его и последите за собой. Может понадобиться коррекция рациона. А вы едите все эти продукты? 🧐
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог развенчала мифы о популярной диете. Комиссарова напомнила, что пищеварение начинается уже во рту, продолжается в желудке и идет в отделах кишечника.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "похудение" на OBOZREVATEL.