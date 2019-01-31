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/Диета и фитнес

Что есть, чтобы не замерзнуть: советы диетолога

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Диетолог Кларисса Ленхер рассказала о продуктах питания, которые не только снабжают организм энергией, но и согревают в холод.

Как сообщает Daily Mail, чтобы чувствовать тепло в течение дня, диетолог рекомендует есть овсянку. Ведь это отличная термогенная пища, наполненная фитохимическими и питательными веществами.

Также по словам диетолога, если вы находитесь в холодных условиях, стоит употреблять говядину. Высокое содержание в мясе калорий и жиров сделает его идеальным топливом для вашего тела. Отмечается, что отличным вариантом обеда будет: взять хлеб из непросеянной муки и сделать сэндвич с говядиной.

Что есть, чтобы не замерзнуть: советы диетолога

Фото: gastronom.ru

Что есть, чтобы не замерзнуть: советы диетолога

Фото: aif.ru

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Кроме того, диетолог рекомендует употреблять много лука-порея. Ведь он богат антиоксидантами и витаминами, которые помогают сердцу быстрее перекачивать кровь по всему телу, предотвращая холод в конечностях и сохраняя тепло. Отличным вариантом обеда или ужина будет суп из лука-порея.

Что есть, чтобы не замерзнуть: советы диетолога

Фото: klopotenko.com

Завершить день Кларисса рекомендует сладким лакомством — кусочком имбирного пирога. По словам диетолога, имбирь усиливает термогенные свойства и помогает циркуляции крови в нашем организме, что также делает его отличным источником тепла.

Что есть, чтобы не замерзнуть: советы диетолога

Фото: vse-pryanosti.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Светлана Фус назвала самый питательный фрукт мира. Также на своей странице в Instagram она поделилась фактами о пользе этого фрукта.

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Иванов Петр
Иванов Петр
Овсянка с луком и нахрен ахрессорский газ!
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