Чем заменить свежие овощи зимой: советы диетолога

Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, чем заменить свежие овощи зимой.

Так, подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. "Каждый год мне приходят сотни сообщений с вопросами, а что делать, когда закончатся помидоры и огурцы? Все очень просто! В любое время года мы можем найти стручковую фасоль замороженную — это отличный вариант овоща для нас. Также употреблять можно морскую капусту, морковь (тертую, свежую или морковь по-корейски), свеклу, тыкву, цукини и все варианты капуст: брюссельскую, пекинскую, брокколи или цветную", — рассказала Усенко отметив, что такие варианты подойдут всем.

Фото: womans-days.ru

Кроме того, диетолог добавила, что можно также употреблять замороженную кукурузу. Но только в том случае, когда нет ничего или все надоело. А вот соления и консервацию с сахаром она не рекомендует добавлять в свой рацион.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Усенко рассказала, почему важно питаться по режиму и как это влияет на похудение.

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