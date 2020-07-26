Чем заменить разрыхлитель в тесте: четыре простые идеи

Если во время приготовления теста для выпечки оказалось, что дома нет разрыхлителя, или так называемого пекарского порошка, есть возможность заменить его другими продуктами.

Какими и как это сделать, рассказывает OBOZREVATEL.

Чем заменить разрыхлитель?

1. Самостоятельно приготовленный разрыхлитель. Для этого смешиваются сода, лимонная кислота и мука (или крахмал) в пропорции 5/3/12 соответственно. Однако важно помнить, что разведенный в молоке или воде пекарский порошок теряет свои свойства: посуда и ингредиенты для разрыхлителя должны быть полностью сухими.

2. Пищевая сода. Содой можно заменить разрыхлитель, если в тесте есть компоненты с кислой реакцией: кисломолочные продукты, лимонная кислота, уксус, фруктовые пюре, соки, мед, шоколад. Смешивать соду нужно вначале с мукой или другими сухими ингредиентами.

Есть мнение, согласно которому гасить уксусом соду нет смысла Фото: Pixabay

3. Гашеная сода. Некоторые считают, что нет смысла гасить уксусом соду, поскольку углекислый газ испаряется еще до того, как попасть в тесто. Поэтому соду с уксусом стоит немедленно добавлять в тесто, а тесто сразу отправлять в духовку.

4. Алкоголь. Спиртное также имеет свойства разрыхлителя: несколько ложек рома или коньяка сделают выпечку воздушной. При этом алкоголь можно использовать в сочетании с разрыхлителем.

Сода и разрыхлитель: что лучше?

Сода и разрыхлитель – это не взаимозаменяемые продукты, отмечает в своем блоге кулинарный эксперт Лиза Глинская. Специалист рекомендует в этом случае следовать рецепту.

Так, в некоторых случаях в изделия добавляют и соду, и разрыхлитель: если в составе выпечки есть и нейтральные, и кислотные продукты.

Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение разрыхлителю Фото: Pixabay

При этом эксперт рекомендует отдавать предпочтение именно разрыхлителю, чтобы не переживать о том, достаточно ли поднимется тесто и не будет ли в нем привкуса соды.

Что касается домашнего разрыхлителя, кулинар считает, что готовить его самостоятельно нецелесообразно, так как это не получается ни дешевле, ни качественнее.

Как выбрать разрыхлитель?

Выбрать качественный разрыхлитель можно методом проб и экспериментов.

Если разрыхлитель хорошего качества, – выпечка получится воздушной, пышной, с равномерно распределенными полостями.

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