Чем не стоит кормить своего мужчину: советы диетолога ⠀

Украинский врач-диетолог, автор книги "Їж, пий, худни" и эксперт "Сніданку з 1+1" Наталья Самойленко в рамках челленджа #РуйнівникиМлинців составила рейтинг продуктов, которые не рекомендуется употреблять мужчинам.

Так, списком с изданием OBOZREVATEL поделилась пресс-служба телеканала 1+1.

"Сбалансированный рацион, качественная еда, достаточное количество сна и физическая активность — это основа здоровья как женщин, так и мужчин. Каноны правильного питания: режим приемов пищи, объем порции и правило экватора — примерно одинаковы для всех. Однако, у женского и мужского организма есть свои особенности, а это значит, что продукты, которые особенно полезны нам, девушкам, могут быть нежелательными для наших вторых половинок", — отметила Самойленко.

Наталья Самойленко Фото: пресс-служба "1+1"

Соевые продукты

По словам диетолога, такие продукты как тофу, соевое молоко, соевые бобы, а также некоторые бобовые (к примеру, горох) не желательно употреблять мужчинам. Ведь в них содержаться фитоэстрогены, которые снижают влияние мужских половых гормонов.

Фото: siteadvisor.com

Пиво

Также эксперт отметила, что пиво вредно для мужчин, опять-таки из-за фитоэстрогенов. Кроме того, у этого алкогольного напитка высокий инсулиновый индекс, поэтому его употребление в больших количествах угнетает выработку тестостерона. По словам Самойленко, внешне гормональную перестройку можно выявить так — появляется жирок в "женских местах": область живота, бедра, область груди.

Фото: hyser.com.ua

Сахар и продукты, повышающие инсулин

Инсулин является противоположностью тестостерона и блокирует его активность. Поэтому, если вашего мужчину потянуло на сладенькое, Самойленко посоветовала накормить его природным аналогом – фруктами, ягодами, медом, или 70%-ном черным шоколадом. Но, главное помнить, что употреблять их нужно в меру и до 15:00.

Фото: aif.ru

Мясо и птица промышленного производства (особенно курица)

Также диетолог отметила, что хоть мужчины и не могут жить без мяса, но им нужно избегать его в своем рационе. Ведь в состав корма убитых животных могут входить аналоги женских половых гормонов. Делается это, чтобы ускорить процесс набора жировой массы тела. И хоть эти эстрогены вырабатываются в мужском организме тоже, с едой им эти добавки получать ни к чему.

Фото: goferma.ru

Молоко

Молоко также не является полезным для мужчин. Особенно в натуральном животном молоке содержатся гормоны, которые работают так же, как и эстроген. Заменить животное молоко эксперт посоветовала растительным (только не соевым!).

Фото: agropolit.com

Следить за челленджем #РуйнівникиМлинців можно в социальных сетях. Также смотрите эффективный комплекс упражнений для мужчин от звездного фитнес-тренера Ксении Литвиновой с ведущим 1+1 Алексеем Душкой:

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