Быстро и вкусно: оригинальный рецепт винегрета от звездного кулинара

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом необычного винегрета.
"Еще при приготовлении праздничного оливье я понял, что овощи для таких салатов лучше не отваривать, а запекать. Вроде ничего особенного, но на выходе разница вкусов весьма ощутима. Запеченные овощи имеют удивительный насыщенный вкус, который вы никогда не получите при варке. Именно поэтому я предлагаю приготовить салат винегрет именно таким способом и заправить его одноименным соусом", — рассказал повар в своем блоге (видео смотрите ниже).
Ингредиенты:
Винегрет из запеченных овощей
Фото: klopotenko.com
400 г - картофель
300 г - морковь
300 г - свекла
200 г - зеленый горошек
200 г - огурец соленый
30 г - петрушка
3 ст. л. - подсолнечное масло
2 ст. л. - винный уксус
По вкусу - соль и перец
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 180 градусов. Помойте овощи и запеките до готовности — картофель и морковь 40 минут, а свеклу 80 минут.
Дайте овощам остыть и порежьте на кусочки среднего размера. Выложите овощи в миску, добавьте соленые огурцы, горошек и порубленную петрушку.
Для приготовления соуса смешайте масло и уксус при помощи венчика, добавьте щепотку соли. Заправьте салат соусом, добавьте соль и перец по вкусу.
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