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Быстро и вкусно: оригинальный рецепт винегрета от звездного кулинара

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Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом необычного винегрета.

"Еще при приготовлении праздничного оливье я понял, что овощи для таких салатов лучше не отваривать, а запекать. Вроде ничего особенного, но на выходе разница вкусов весьма ощутима. Запеченные овощи имеют удивительный насыщенный вкус, который вы никогда не получите при варке. Именно поэтому я предлагаю приготовить салат винегрет именно таким способом и заправить его одноименным соусом", рассказал повар в своем блоге (видео смотрите ниже).

Ингредиенты:

Быстро и вкусно: оригинальный рецепт винегрета от звездного кулинара

Винегрет из запеченных овощей

Фото: klopotenko.com

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Помойте овощи и запеките до готовности — картофель и морковь 40 минут, а свеклу 80 минут.

Дайте овощам остыть и порежьте на кусочки среднего размера. Выложите овощи в миску, добавьте соленые огурцы, горошек и порубленную петрушку.

Для приготовления соуса смешайте масло и уксус при помощи венчика, добавьте щепотку соли. Заправьте салат соусом, добавьте соль и перец по вкусу.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом штруделя с мидиями и шпинатом.

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Евгений Клопотенко
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