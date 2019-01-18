Быстро и вкусно: оригинальный рецепт винегрета от звездного кулинара

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом необычного винегрета.

"Еще при приготовлении праздничного оливье я понял, что овощи для таких салатов лучше не отваривать, а запекать. Вроде ничего особенного, но на выходе разница вкусов весьма ощутима. Запеченные овощи имеют удивительный насыщенный вкус, который вы никогда не получите при варке. Именно поэтому я предлагаю приготовить салат винегрет именно таким способом и заправить его одноименным соусом", — рассказал повар в своем блоге (видео смотрите ниже).

Ингредиенты:

Винегрет из запеченных овощей Фото: klopotenko.com

400 г - картофель

300 г - морковь

300 г - свекла

200 г - зеленый горошек

200 г - огурец соленый

30 г - петрушка

3 ст. л. - подсолнечное масло

2 ст. л. - винный уксус

По вкусу - соль и перец Читайте: Нежная и ароматная творожная запеканка: пошаговый рецепт

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Помойте овощи и запеките до готовности — картофель и морковь 40 минут, а свеклу 80 минут.

Дайте овощам остыть и порежьте на кусочки среднего размера. Выложите овощи в миску, добавьте соленые огурцы, горошек и порубленную петрушку.

Для приготовления соуса смешайте масло и уксус при помощи венчика, добавьте щепотку соли. Заправьте салат соусом, добавьте соль и перец по вкусу.

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