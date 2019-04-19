Быстро и вкусно: как разнообразить популярное блюдо на завтрак

Омлет является популярным и для многих одним из самых любимых блюд на завтрак, но оно быстро надоедает, если часто готовить.

Известный диетолог Альбина Комиссарова поделилась в Instagram идеями, как можно разнообразить рецепт, добавив к этому приему пищи новые вкусы.

Так, она предложила 12 вариантов добавок в омлет, чтобы блюдо имело каждый раз новый вкус. По словам Комиссаровой, можно дополнить завтрак помидорами и моцареллой. Также в яйца можно добавить адыгейский сыр и много зелени.

Омлет с зеленью pixabay

"Свежая руккола и слабосоленый лосось; брокколи и болгарский перец; горсть шпината и тертый сыр; грибы", – перечислила диетолог.

Она также предложила необычную добавку к омлету – бананы. Комиссарова уверяет, что получится вкусно, особенно, если плод запечь.

"С яблоками и корицей, это очень вкусно. Потушите нарезанные яблоки с водой и корицей, сверху вылейте омлет, несколько минут и готово", – также поделилась она.

Омлет с яблоками и корицей TopGlobus

Еще один способ – овощной запеченный омлет. Для этого нужно разложить в формочки любимые овощи, залить их яичной смесью и поставить в духовку. Также диетолог посоветовала добавить в блюдо консервированную кукурузу и помидоры Черри.

"Омлетный бутерброд: как только омлет схватится, перемешать его, выложить на ломтик хлеба и посыпать зеленью", – рассказала Комиссарова, добавив, что можно еще разнообразить любимое блюдо творогом, солью и зеленью.

Омлет на хлебе pinterest

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог Светлана Скосарь рассказала, что на завтрак не рекомендуется есть каши быстрого приготовления. Она посоветовала заменить блюдо цельными злаками, яйцами, фруктами и овощами.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!