ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ШоуКияни

/Диета и фитнес

Быстро и вкусно: как разнообразить популярное блюдо на завтрак

1.2тЧитать материал на украинском

Омлет является популярным и для многих одним из самых любимых блюд на завтрак, но оно быстро надоедает, если часто готовить.

Известный диетолог Альбина Комиссарова поделилась в Instagram идеями, как можно разнообразить рецепт, добавив к этому приему пищи новые вкусы.

Так, она предложила 12 вариантов добавок в омлет, чтобы блюдо имело каждый раз новый вкус. По словам Комиссаровой, можно дополнить завтрак помидорами и моцареллой. Также в яйца можно добавить адыгейский сыр и много зелени.

Омлет с зеленью

Омлет с зеленью

pixabay

"Свежая руккола и слабосоленый лосось; брокколи и болгарский перец; горсть шпината и тертый сыр; грибы", – перечислила диетолог.

Новости
"Адские боли в желудке": украинцев предупредили об опасности популярной диеты

Она также предложила необычную добавку к омлету – бананы. Комиссарова уверяет, что получится вкусно, особенно, если плод запечь.

"С яблоками и корицей, это очень вкусно. Потушите нарезанные яблоки с водой и корицей, сверху вылейте омлет, несколько минут и готово", – также поделилась она.

Омлет с яблоками и корицей

Омлет с яблоками и корицей

TopGlobus

Еще один способ – овощной запеченный омлет. Для этого нужно разложить в формочки любимые овощи, залить их яичной смесью и поставить в духовку. Также диетолог посоветовала добавить в блюдо консервированную кукурузу и помидоры Черри.

"Омлетный бутерброд: как только омлет схватится, перемешать его, выложить на ломтик хлеба и посыпать зеленью", – рассказала Комиссарова, добавив, что можно еще разнообразить любимое блюдо творогом, солью и зеленью.

Омлет на хлебе

Омлет на хлебе

pinterest

Как часто вы готовите омлет? Я- довольно часто, поэтому мысль о том, как его разнообразить, посещает меня регулярно. С удовольствием делюсь с вами своими идеями: ✅Помидоры и моцарелла ✅Адыгейский сыр и много зелени ✅Свежая руккола и слабосоленый лосось ✅Брокколи и болгарский перец ✅Горсть шпината и тертый сыр ✅Грибы ✅С бананами! Да,это вкусно, особенно, если запечь ✅С яблоками и корицей, это очень вкусно. Потушите нарезанные яблоки с водой и корицей, сверху вылейте омлет, несколько минут и готово! ✅Овощной запечённый омлет, в формочки раскладываем любимые овощи, заливаем омлетом и в духовку ✅Кукуруза консервированная, помидоры Черри ✅Омлетный бутерброд: как только омлет схватится, перемешать его, выложить на ломтик хлеба и посыпать зеленью ✅Творог, соль, зелень ❤️Ну что? Будете готовить? А с чем ваш любимый омлет?

Допис, поширений Диетолог, Альбина Комиссарова (@doctor_komissarova)

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог Светлана Скосарь рассказала, что на завтрак не рекомендуется есть каши быстрого приготовления. Она посоветовала заменить блюдо цельными злаками, яйцами, фруктами и овощами.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Альбина Комиссарова
Место
Украина
Теги
питаниедиетапродуктырецепт
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
3
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения