Быстро и вкусно: как разнообразить популярное блюдо на завтрак

Омлет является популярным и для многих одним из самых любимых блюд на завтрак, но оно быстро надоедает, если часто готовить.
Известный диетолог Альбина Комиссарова поделилась в Instagram идеями, как можно разнообразить рецепт, добавив к этому приему пищи новые вкусы.
Так, она предложила 12 вариантов добавок в омлет, чтобы блюдо имело каждый раз новый вкус. По словам Комиссаровой, можно дополнить завтрак помидорами и моцареллой. Также в яйца можно добавить адыгейский сыр и много зелени.
Омлет с зеленью
pixabay
"Свежая руккола и слабосоленый лосось; брокколи и болгарский перец; горсть шпината и тертый сыр; грибы", – перечислила диетолог.
Она также предложила необычную добавку к омлету – бананы. Комиссарова уверяет, что получится вкусно, особенно, если плод запечь.
"С яблоками и корицей, это очень вкусно. Потушите нарезанные яблоки с водой и корицей, сверху вылейте омлет, несколько минут и готово", – также поделилась она.
Омлет с яблоками и корицей
TopGlobus
Еще один способ – овощной запеченный омлет. Для этого нужно разложить в формочки любимые овощи, залить их яичной смесью и поставить в духовку. Также диетолог посоветовала добавить в блюдо консервированную кукурузу и помидоры Черри.
"Омлетный бутерброд: как только омлет схватится, перемешать его, выложить на ломтик хлеба и посыпать зеленью", – рассказала Комиссарова, добавив, что можно еще разнообразить любимое блюдо творогом, солью и зеленью.
Омлет на хлебе
Как часто вы готовите омлет? Я- довольно часто, поэтому мысль о том, как его разнообразить, посещает меня регулярно. С удовольствием делюсь с вами своими идеями: ✅Помидоры и моцарелла ✅Адыгейский сыр и много зелени ✅Свежая руккола и слабосоленый лосось ✅Брокколи и болгарский перец ✅Горсть шпината и тертый сыр ✅Грибы ✅С бананами! Да,это вкусно, особенно, если запечь ✅С яблоками и корицей, это очень вкусно. Потушите нарезанные яблоки с водой и корицей, сверху вылейте омлет, несколько минут и готово! ✅Овощной запечённый омлет, в формочки раскладываем любимые овощи, заливаем омлетом и в духовку ✅Кукуруза консервированная, помидоры Черри ✅Омлетный бутерброд: как только омлет схватится, перемешать его, выложить на ломтик хлеба и посыпать зеленью ✅Творог, соль, зелень ❤️Ну что? Будете готовить? А с чем ваш любимый омлет?
Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог Светлана Скосарь рассказала, что на завтрак не рекомендуется есть каши быстрого приготовления. Она посоветовала заменить блюдо цельными злаками, яйцами, фруктами и овощами.
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