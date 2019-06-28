"Было сложно": Седокова рассказала, как бороться с целлюлитом

Певица и экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которую постоянно критикуют за откровенные фото и фотошоп, сделала признание о борьбе с целлюлитом.

Звезда рассказала на своей странице в Instagram, что устала от собственных комплексов, особенно после рождения третьего ребенка, потому решилась на жесткие меры.

"После рождения третьего ребенка, я поправилась. И если мои объемы и мой вес меня устраивают, то совершенно предательский на моих ногах появился этот идиотский целлюлит. Я написала это слово. И мне было сложно сейчас", – отметила она.

Седокова, которая "стесняется" носить мини Instagram@annasedokova

По словам Седоковой, она стесняется носить мини, но очень этого хочет. Так как она устала от комплексов, то решила серьезно заняться устранением целлюлита.

"Специалисты заявили мне – это не жир, это вода. Ноги отекают и получается такая картина. Что делать? Пить больше воды, но только до 6 вечера, чтобы еще больше не отекать. Менять полностью питание. Я очень горжусь собой, что вот как уже неделю не ем разные хлеба и круассаны. Ночные пельмени после водки не считаются. Простите, сорвалась, у меня был стресс", – добавила она.

Седокова и целлюлит (на фото не видно) Instagram@annasedokova

Певица пояснила, что также необходимо ходить на антицеллюлитные массажи. При чем, одновременно на похудение и подтяжку.

"Это важно не забывать. Вчера мне подарили какой-то пластырь. Его нужно держать каждые 24 часа. Не понимаю, как это работает, но готова на все! И самое важное – это зал и кардио в антицеллюлитных штанах. Итак, я бегаю, теряю воду, хожу на массажи и не ем гадости", – добавила Седокова.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Седокова нарвалась на критику за рекламу блесток для тела. Она опубликовала весьма откровенное видео у себя в Instagram, из-за чего пользователи выразили негодование.

Кроме того, певица вызвала гнев пользователей откровенным видео. Она позировала в боди и прозрачных лосинах.

23 июня она презентовала клип на песню "ЯЖЕМАТЬ", из-за которого ее разгромили за пошлость и мат.

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