"Было сложно": Седокова рассказала, как бороться с целлюлитом

Певица и экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которую постоянно критикуют за откровенные фото и фотошоп, сделала признание о борьбе с целлюлитом.
Звезда рассказала на своей странице в Instagram, что устала от собственных комплексов, особенно после рождения третьего ребенка, потому решилась на жесткие меры.
"После рождения третьего ребенка, я поправилась. И если мои объемы и мой вес меня устраивают, то совершенно предательский на моих ногах появился этот идиотский целлюлит. Я написала это слово. И мне было сложно сейчас", – отметила она.
Седокова, которая "стесняется" носить мини
Instagram@annasedokova
По словам Седоковой, она стесняется носить мини, но очень этого хочет. Так как она устала от комплексов, то решила серьезно заняться устранением целлюлита.
"Специалисты заявили мне – это не жир, это вода. Ноги отекают и получается такая картина. Что делать? Пить больше воды, но только до 6 вечера, чтобы еще больше не отекать. Менять полностью питание. Я очень горжусь собой, что вот как уже неделю не ем разные хлеба и круассаны. Ночные пельмени после водки не считаются. Простите, сорвалась, у меня был стресс", – добавила она.
Седокова и целлюлит (на фото не видно)
Instagram@annasedokova
Певица пояснила, что также необходимо ходить на антицеллюлитные массажи. При чем, одновременно на похудение и подтяжку.
"Это важно не забывать. Вчера мне подарили какой-то пластырь. Его нужно держать каждые 24 часа. Не понимаю, как это работает, но готова на все! И самое важное – это зал и кардио в антицеллюлитных штанах. Итак, я бегаю, теряю воду, хожу на массажи и не ем гадости", – добавила Седокова.
Вчера вечером, мне написала одна очень крутая девочка и супер артист ❤️ со словами "Забей ты. Не читай , что пишут ! У тебя фигура моей мечты". Я, конечно, чуть не разревелась от счастья. Да и за 15 лет уже такого начиталась, но подойдя к зеркалу , чуть не разревелась опять. После рождения третьего ребёнка, я поправилась и если мои объемы и мой вес меня устраивают, то совершенно предательский на моих ногах появилась этот идиотский целлюлит. Да, я написала это слово. И мне было сложно сейчас. Словно сказать - Да, я Анна Седокова и я алкоголик )) Я помню, как ещё пару лет назад, мой бывший муж, написал мне - "Аня что с тобой такое , посмотри на себя". Мини я не ношу давно, потому что стесняюсь, но до безумия хочу. Так . Этот пост к чему сейчас. К тому, что мне надоело стесняться и я считаю , что так быть не должно. Все, что нас убивает , нужно менять. Итак, я начала серьезно заниматься вопросом и все как один специалисты заявили мне - это не жир , это вода. Ноги отекают и получается такая картина. Что делать ? Пить больше воды , но только до 6 вечера, чтобы ещё больше не отекать . Менять полностью питание и я очень горжусь собой, что вот, как уже неделю не ем разные хлеба и круассаны . Ночные пельмени после водки не считаются. Простите, сорвалась , у меня был стресс. Массажи !!! Одновременно на похудение и подтяжку !!! Это важно не забывать . Вчера в любимом @comfortzonespace мне подарили какой-то пластырь. Его нужно держать каждые 24 часа . Не понимаю, как это работает, но готова на все ! И самое важно - это зал и кардио в антицелюлитных штанах !!! Это самое важное ! Итак, я бегаю, теряю воду, хожу на массажи и не ем гадости . Что ещё ? Мне очень нужны союзники в этой жуткой борьбе . Есть Советы для вашей пышечки ? ❤️
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Седокова нарвалась на критику за рекламу блесток для тела. Она опубликовала весьма откровенное видео у себя в Instagram, из-за чего пользователи выразили негодование.
Кроме того, певица вызвала гнев пользователей откровенным видео. Она позировала в боди и прозрачных лосинах.
23 июня она презентовала клип на песню "ЯЖЕМАТЬ", из-за которого ее разгромили за пошлость и мат.
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