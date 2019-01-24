"Были жуткие синячины": Чехова рассказала, как чуть себя не угробила

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова рассказала, как чуть не угробила себя, пытаясь похудеть.

Так, подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. По словам Анфисы, когда ей было где-то 21-22 года, она принимала тайские таблетки и похудела на 25 килограммов за 2 месяца. Но, при этом, стала выглядеть жутко и была постоянно голодной, злой и капризной.

"Здесь я похудевшая от тайских таблеток на 25 кг за 2 месяца. Весила 52 кг, на 10 кг меньше, чем сейчас. От груди остались одни слезы. Лицо стало, на мой взгляд, некрасивым. Нос удлинился, а под глазами были жуткие синяки. Характер изменился в худшую сторону. Вечно голодная, злая, капризная. Молодой человек, с которым я тогда встречалась, шутил: "Лучше будь снова толстой, но доброй", — рассказала Чехова.

Анфиса Чехова Фото: instagram/achekhova

Анфиса Чехова, 21-22 года Фото: instagram/achekhova

Также она поделилась, что это очень сильно повлияло на ее здоровье.

"Своим глупым молодым мозгом я не понимала, какой урон наношу сосудам и обмену веществ этими тайскими таблетками. Я думала только о том, как бы похудеть", — добавила ведущая.

Анфиса Чехова Фото: instagram/achekhova

Кроме того, она отметила, что после года такой жесткой диеты, она сорвалась и начала страдать булимией. По словам Анфисы, она набрала 30 килограммов, и с тех пор отказывается принимать и рекламировать какие-либо средства для похудения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса и телеведущая Анфиса Чехова выложила в сеть фото своей пышной груди в бюстгалтере.

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