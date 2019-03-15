Бездрожжевой хлеб — миф: стало известно, как обманывают украинцев

Врач-диетолог, основатель "Лаборатории омоложения" Людмила Гончарова рассказала, что любой бездрожжевой хлеб, который продается на прилавках в магазинах — с дрожжами.

Так, в комментарии "Українським новинам" она заявила, что маркетологи об этом прекрасно знают, но врут людям, потому что "бездрожжевой" хлеб будет покупаться лучше.

"У нас считается так: первая закваска с дрожжами, а дальше — как будто бездрожжевая закваска. А какая она? Такая же дрожжевая. Маркетологи знают, об этом, но им все равно. Потому что "бездрожжевой" хлеб будет покупаться лучше. Нужно понимать, что производство бездрожжевого хлеба гораздо дольше, чем дрожжевого ", — отметила Гончарова.

Бездрожжевой хлеб Фото: FoodandHealth

Также она добавила, что ни в одном магазине нет хлеба из одной только гречневой муки, потому что он не был бы таким мягким. Там обязательно идет добавка пшеничной муки высшего сорта.

Гречневый хлеб Фото: FoodandHealth

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-диетолог, основатель "Лаборатории омоложения" Людмила Гончарова назвала самые легкие масла для организма.

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