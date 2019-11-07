Без побочных эффектов: диетолог назвала лучшую диету для похудения

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала диету, на которой можно похудеть без побочных эффектов.

Так, в интервью VM.ru специалист рассказала, что главной ошибкой при выборе диеты является несоблюдение золотой середины.

Леди 40 плюс

"Когда мы говорим о диетах, хороша золотая середина. Все крайности — упор на белки, жиры или даже сложные углеводы (каши, макароны, зерновой хлеб) — имеют побочный эффект. Лучше включать в рацион питания продукты с невысоким содержанием насыщенного жира. Можно в небольшом количестве есть даже жирные продукты, которые полезны, например, сало, но в весьма небольшом количестве — граммов по 30 в сутки. Позволительно пить молоко средней жирности", - отмечает врач.

Главред

По мнению Соломатиной, лучшей диетой, которая не вызывает побочных эффектов, является средиземноморская.

"На сегодняшний день лучшей признана средиземноморская диета. В ней задействованы полиненасыщенные жиры и ненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые, в частности, содержатся в оливковом масле и рыбе. В то же время в день надо потреблять не менее 40 граммов клетчатки в виде овощей и фруктов", - говорит диетолог.

TUT.by

Также Елена предостерегает, что придерживаться диеты можно, если здоровье человека хотя бы удовлетворительно. Когда зашкаливает холестерин, нарушен обмен веществ, с ограничениями питания в целях похудения надо быть крайне осторожным.

Oxu.az

Диетолог отмечает, что подбирать рацион нужно индивидуально. К примеру, детям можно не ограничивать себя практически ни в чем. Подросткам лучше отказаться от жиров, а людям постарше - уделять внимание растительной пище.

КП

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Усенко рассказала, почему важно питаться по режиму и как это влияет на похудение.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.