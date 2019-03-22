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/Диета и фитнес

"Ангел" Victoria’s Secret раскрыла секрет идеальной фигуры

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Одна из "ангелов" бренда Victoria’s Secret Тейлор Хилл раскрыла свой секрет идеальной фигуры. Девушка рассказала, что перед важными съемками, всегда увеличивает физические нагрузки.

Об этом сообщает Hollywood Life. При этом Хилл следит за своим питанием, чтобы всегда чувствовать себя хорошо, но строгой диеты не придерживается.

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"Я стараюсь поддерживать форму круглый год, но, когда я знаю, что скоро мне предстоит крупная съемка, я увеличиваю нагрузку. В это время я чаще занимаюсь силовыми тренировками", — говорит Хилл.

"Мы работаем с весами, чтобы растянуть и тонизировать руки. Мы чередуем тяжелые и легкие веса, задействуя все маленькие мышцы", — рассказала она.

Все же иногда Хилл балует себя не совсем здоровой едой.

"Но, когда мне надоедает, я просто расслабляюсь и заказываю пиццу", — отметила она.

Также, по словам топ-модели, ее мотивируют коллеги.

"Все "ангелы" каждый день вдохновляют меня и заставляют стремиться стать лучше. Работа подарила мне уверенность и позволила стать самой сексуальной версией себя", — заключила Хилл.

"Ангел" Victoria’s Secret раскрыла секрет идеальной фигуры

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская супермодель и предпринимательница Кайли Дженнер, которая недавно была названа самой молодой миллиардершей мира, рассказала, как ей удалось похудеть после родов и сохранить сексуальное тело.

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