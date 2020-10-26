Анфиса Чехова сбросила 25 кг и раскрыла секрет похудения

Российская телеведущая Анфиса Чехова похудела на 25 килограммов и призналась, что сбросить вес ей удалось, отказавшись лишь от одного продукта.

Так, по словам 42-летней знаменитости, она, к примеру, по утрам питается достаточно плотно: пьет кофе с кокосовым молоком, чай, ест сырники, джем, кленовый сироп, агаву. Правда, существует один нюанс – во всех этих продуктах нет сахара. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

"Мне постоянно пишут: "Как вы похудели, что вы едите, у вас такая сила воли!". Но сила воли у меня такая же, как у всех, ни больше, ни меньше. Я по утрам пью кофе, чай, ем сырники. Правда, один нюанс: в сырниках нет сахара. В джеме, кленовом сиропе и агаве тоже нет сахара. В кофе нет сахара, зато есть кокосовое молоко. Поэтому, в принципе, можно не отказывать себе в любимых блюдах. Достаточно просто отказать себе в том, что вас убивает. Делает вас старыми, беспомощными и вялыми", – заявила Чехова.

Анфиса Чехова раскрыла секрет похудения Instagram Анфисы Чеховой

Также из рациона Анфисы исчез алкоголь, коровье молоко и мясо, жареные и жирные продукты.

"Все, что осталось – это морепродукты, так как к полному вегетарианству я пока не готова. Из молочной продукции употребляю только живые йогурты и крайне редко творог. Я питаюсь интуитивно: если мой организм что-то просит, я это ем. Например, иногда мне хочется апельсинов, и я не отказываю себе в них, несмотря на то, что у меня на них аллергия", – поделилась телеведущая.

Анфиса Чехова в откровенном купальнике Instagram Анфисы Чеховой

Чехова также добавила, что является ярой противницей разного рода диет, так как считает недостаточное употребление пищи насилием над организмом.

"Я категорически против диет, когда ты хочешь есть, но не ешь – это насилие над организмом. Я пришла к этому пониманию после долгого и мучительного опыта похудения с помощью голодания. Чтобы навсегда изменить свое меню, я обращалась к врачам, в том числе – за психологической помощью. Занятия с психологом научили меня получать удовольствие от простой еды и прислушиваться к своему организму", – подытожила она.

Анфиса Чехова сексуально позирует на камеру Instagram Анфисы Чеховой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анфиса Чехова делилась с поклонниками эротическим фото. На нем она позировала абсолютно голой, лежа на спине лошади.