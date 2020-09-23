Американец сбросил 78 кг и раскрыл секрет похудения

Житель штата Калифорния (США) Кристофер Уерта сбросил 78 килограммов за девять месяцев и раскрыл секрет похудения.

Мужчина много ел с детства, когда страдал депрессией. Когда его вес достиг 173 килограммов, Уерта решил изменить свою жизнь, пишет Today (фото до и после похудения смотрите ниже).

Сначала американец уменьшил количество сахара и углеводов в рационе и начал выполнять физические упражнения. Не сдаваться ему помогал пример знаменитого Коби Брайанта. Когда баскетболист порвал ахиллово сухожилие, но победил травму и вернулся в спорт.

Уерт хотел продержаться на диете и тренировках хотя бы пять недель, но это оказалось для него сложно. Ему постоянно хотелось есть, а после 20-30 минут упражнений болело все тело.

Через пять недель он похудел на 17 килограммов. Мужчина продолжил заниматься спортом и через шесть недель сбросил 16 килограммов. Через девять месяцев его вес сократился до 95 килограммов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская актриса, звезда сериала "Школа" Анна Тринчер похудела на 7 килограммов и рассказала, как ей удалось добиться этого результата.