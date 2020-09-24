Альфа-липоевая кислота — эликсир молодости и мощный антиоксидант
Альфа-липоевая кислота — природный “эликсир молодости” и мощный антиоксидант, который часто используется в медицине anti-age.
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Она не только нейтрализует действие свободных радикалов, но и активирует действие других антиоксидантов (витамин С, Е, коэнзим Q10), чем способствует торможению процессов старения.
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Также она является одним из немногих веществ, которые тормозят процесс гликации ("углеводного старения") в организме.
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Альфа-липоевая кислота помогает поддерживать кожу в тонусе и придает здоровый вид. Исследования говорят о том, что после 6 месяцев приема альфа-липоевой кислоты заметно улучшается качество кожи. Также её принимают при таких кожных заболеваниях, как угревая сыпь и перхоть.
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Кроме омолаживающих свойств, альфа-липоевая кислота:
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Отличный помощник в лечении инсулинорезистентности и сахарного диабета 2 типа. Она повышает чувствительность к инсулину и регулирует уровень сахара в крови, а также уменьшает риски его осложнений.
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Ее полюбит ваш мозг! Она быстро поглощается мозговыми и нервными клетками, именно поэтому её используют как лекарственный препарат в лечении болезни Альцгеймера.
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Способствует выведению тяжелых металлов и токсических соединений из организма. Ее применяют при отравлениях солями тяжелых металлов, бледной поганкой, а также при бактериальных, вирусных, грибковых инфекциях.
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Помогает при хронических гепатитах и усиливает детоксикационную функцию печени.
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При приеме исключите алкоголь — он заметно снижает эффект.
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Альфа-липоевую кислоту в основном вы можете найти в продуктах животного происхождения (почки, печень, сердце), в бобовых (горох, фасоль, чечевица) и меньше всего в грибах, шпинате, банане, рисе и молочных продуктах.
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Правильно совмещая продукты и соблюдая баланс в еде, можно получить достаточный уровень этого вещества из еды.