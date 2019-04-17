"Адские боли в желудке": украинцев предупредили об опасности популярной диеты

Диетологи предупредили об опасности популярной диеты "Ем через день".

Как сообщает издание Aif, суть такого типа питания заключается в том, что один день вы питаетесь, как обычно, ни в чем себе не отказывая, а второй день ходите голодными. По словам диетолога Аллы Цветковой, такая диета не только вредит здоровью, но и дает лишь временный эффект.

"В этой диете плохо все — это лишь очередная дань моде. По нашей физиологии, голодание занижает обменные процессы, из-за чего после диеты люди больше поправляются, чем смогли похудеть. А заодно могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Снижение обменных процессов может привести к повреждению желчного пузыря, панкреатиту, проблемам с поджелудочной железой. Также почти на 100% гарантирован синдром раздраженного кишечника, что вызывает болезненные процессы", — отметила Цветкова.

Фото: rivnepost.rv

Также диетолог Андрей Маковецкий утверждает, что голодать вредно, голод — это стресс для организма. Кроме того, он поделился, как сделать так, чтобы вес не застаивался.

"Чтобы избавиться от лишних килограммов, необходимо побольше пить воды. Ведь очень часто мы путаем чувство голода с чувством жажды и, вместо того, чтобы пить воду — едим. Важно также хорошо высыпаться: спать не больше восьми часов, но не меньше семи. Ведь недосыпание является для организма стрессом и приводит к сбою в работе гормонов, из-за чего при любой диете можно набрать лишний вес", — добавил Маковецкий.

Фото: politeka.net

Отметим, что люди, которые испробовали диету "Ем через день" также жаловались на нее.

"Я протянула на этой диете почти три недели. Вес сбросила, но потом начались адские боли в желудке, возникли проблемы с давлением. Через две недели есть совсем не хотелось, даже тогда, когда наступали "дни пищи", да и вес вернулся очень быстро", — поделилась своим опытом с OBOZREVATEL Светлана.

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