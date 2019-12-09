7 энергичных тренировок для хорошего настроения

Зимой как никогда тяжело собраться с силами и заставить себя больше двигаться и выбираться из дому. Команда киевского фитнес-клуба BODYART / FITNESS считает, что тренировка — это отличный повод не засиживаться дома, а также идеальный способ поднять себе настроение и зарядиться энергией.

В этой статье BODYART / FITNESS собрали активные тренировки клуба, которые как нельзя лучше помогают взбодриться и выйти из режима "зимней спячки".

Тренировка с фитболом

Эту групповую тренировку любят как начинающие спортсмены, так и те, кто часто тренируется. Тренировка с фитболом направлена на повышение тонуса мышц, улучшение работы вестибулярного аппарата и гармоничное развитие рельефа всего тела. Практически все упражнения на занятии выполняются с использованием фитбола. На занятии вы будете прорабатывать все мышцы тела: спины, плеч, поясницы, груди, шеи, живота, рук и ног. Такие упражнения помогают улучшить кровоснабжение тела, избавляют от болей в суставах, укрепляют сердечную мышцу и не только подтягивают все мышцы тела, но и формируют красивую осанку.

Фото: пресс-служба BODYART / FITNESS

Смотрите удобное время в расписании клуба и приходите заниматься с фитболом.

TRX

Групповая тренировка с подвесными тренажерами TRX создана для тех, кто любит заниматься с собственным весом. В процессе тренировки вы будете прорабатывать основные мышечные группы, мышцы кора и мышцы-стабилизаторы, а также будете формировать красивый рельеф тела. Тренируясь на подвесных тренажерах, вы можете самостоятельно выбирать уровень интенсивности занятия, потому тренировка подходит как для новичков, так и более уверенных спортсменов.

Фото: пресс-служба BODYART / FITNESS

Смотрите удобное время в расписании клуба и приходите заниматься на тренажерах TRX.

3. Джампинг / Ноги

Это, наверное, самая энергичная тренировка в нашем клубе для новичков и спортсменов со средним уровнем физической подготовки. Занятие проходит весело, активно и бодро. Первая часть занятия — это кардиотренировка на специальных батутах под активную музыку. В среднем такая нагрузка позволяет сжигать около 700-800 ккал в час. Тренер помогает адаптировать упражнения под ваш оптимальный темп и уровень подготовки, поэтому тренировка на батутах проходит интенсивно, но без чрезмерных нагрузок. На второй части занятия вы будете выполнять силовые упражнения, направленные на проработку мышц ягодиц и брюшного пресса.

Фото: пресс-служба BODYART / FITNESS

Смотрите удобное время в расписании клуба и приходите тренироваться на батутах.

4. Степ

Степ — это активная кардиотренировка со степ-платформой с элементами аэробики. На занятии вы будете выполнять упражнения на степ-платформе и разучивать хореографическую связку. Тренировка помогает сжигать калории и развивать координацию, чувство ритма, будет увлекательна для спортсменов для любого уровня подготовленности. Основные направления занятия — эффективное похудение и развитие базовой выносливости. Занятие проходит активно и весело.

Фото: пресс-служба BODYART / FITNESS

Выбирайте удобное время в расписании клуба и приходите степ-тренировку.

5. Танцевальный микс

Это энергичное занятие для тех, кто любит танцевать. Тренировка сочетает хореографию разнообразных танцевальных стилей и направлена на развитие чувства ритма, пластики и координации. На занятии вы будете изучать базовые движения популярных танцевальных стилей: хип-хоп, джаз-фанк, контемп, модерн. Танцевальный микс помогает почувствовать свое тело, развивает чувство ритма.

Фото: пресс-служба BODYART / FITNESS

Выбирайте удобное время в расписании клуба и приходите танцевальную тренировку.

6. Скай-йога

Это очень интересная тренировка, которая заряжает энергией и позитивным настроением. Скай-йога — разновидность йоги, в которой все асаны и упражнения выполняются в специальных подвесных гамаках. На занятии вы будете выполнять силовые упражнения, которые увеличивают выносливость и упражнения для улучшения мобильности всего тела. Особенность направления — подвесной гамак, который помогает подготовить тело к более сложным положениям в йоге, например, стойкам и балансам на руках.

Фото: пресс-служба BODYART / FITNESS

Выбирайте удобное время в расписании клуба и приходите на скай-йогу.

7. Тренировка для верхней части тела

Активная тренировка для верхней части тела направлена на комплексную проработку рук, плечей, спины и пресса: похудение, придание тонуса и формирование красивого рельефа без больших мышечных объемов. На занятии вы будете заниматься с собственным весом, выполнять упражнения на степ-платформе и упражнения с гантелями или боди-барами.

Фото: пресс-служба BODYART / FITNESS

Выбирайте удобное время в расписании клуба и приходите на тренировку верхней части тела. Это отличная возможность проработать мышцы спины, пресса, рук и весело провести время.

Если вы еще не были в BODYART / FITNESS, у вас есть возможность посетить тестовое занятие. Регистрируйтесь на сайте.

Автор: Анастасия Шитлюк

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