7 активных тренировок для тех, кто пробовал все

Часто в статьях мы рассказываем о тренировках для новичков в мире фитнеса. Пишем, как заниматься, чем заниматься, с чего начать, чтобы было посильно.

В этом материале мы решили рассказать об активных тренировках для заядлых спортсменов, которые и в жару, и в мороз, и в проливные дожди не пропускают походы в фитнес-клуб и, казалось бы, испробовали всё.

Команда тренеров фитнес-клуба BODYART / FITNESS составила список активных занятий, от которых в восторге клиенты с годами спортивной подготовки.

Фото: пресс-служба BODYART / FITNESS

Джампинг / Ноги — тренировка смешанного формата. Первая часть занятия — это кардиотренировка на специальных батутах под активную музыку. В среднем такая нагрузка позволяет сжигать около 700-800 ккал в час. Но за счет того, что на занятии вы работаете на батутах, тренировка кажется умеренно интенсивной. Занятие проходит весело, активно и бодро. Тренер помогает адаптировать упражнения под ваш оптимальный темп и уровень подготовки, потому тренировка подходит для любителей активных занятий с любым уровнем подготовки. На второй части занятия вы будете выполнять силовые упражнения, направленные на проработку мышц ягодиц и брюшного пресса.

Фото: пресс-служба BODYART / FITNESS

Тренировка TRX Комбо сочетает занятия на подвесных тренажерах TRX и кроссфит-тренировку. Также на занятии используются гири, платформы, штанги. Тренировка построена в интервальном и круговом форматах: в несколько подходов вы будете чередовать функциональные упражнения с TRX, которые направлены на развитие силовой выносливости крупных мышечных групп, и упражнения на развитие взрывной силы. Это занятие подходит для спортсменов со средними или высоким уровнем подготовки и помогает развивать силу, выносливость и подвижность.

Фото: пресс-служба BODYART / FITNESS

Функциональная аэробика — это танцевальная тренировка, на которой вы будете разучивать связки функциональных упражнений с элементами танцевального стиля. Это отличное занятие для тех, кто любит функциональный тренинг с собственным весом и танцевальную активность. Вы будете работать над подвижностью тела, выполнять жиросжигающие упражнения, усовершенствуете пластичность, чувство ритма, ощущение своего тела в пространстве. Тренировка подходит для всех, независимо от уровня спортивной подготовки.

Фото: пресс-служба BODYART / FITNESS

Интенсивный фитнес — тренировка для подготовленных спортсменов и тех, кому мало 55-минутного занятия, чтобы ощутить сполна фитнес-нагрузки. Это авторская программа интенсивного фитнеса длительностью 80 минут. Она состоит из интенсивного кардиоблока, основного силового блока и заминки. Сначала вы будете выполнять кардиоупражнения, в которых могут использоваться степ-платформы, фитболы, батуты, эспандеры. Дальше вас ждут силовые упражнения, направленные на проработку основных мышечных групп, и в завершение вы хорошенько растянетесь, чтобы снять напряжение со всех мышечных групп.

5. Табата

Фото: пресс-служба BODYART / FITNESS

Занятие построено на использовании системы тренировок по протоколу tabata — высокоинтенсивной интервальной тренировки с короткими интервалами отдыха и нагрузки. Такая тренировка направлена на активное жиросжигание и повышение тонуса мышц, подходит для спортсменов со средним и высоким уровнем подготовки. Вы будете выполнять упражнения с собственным весом, которые задействуют различные мышечные группы. Основное правило тренировки — выполнять упражнения максимально быстро в заданные временные интервалы и в правильной технике.

6. Утренняя функциональная тренировка

Фото: пресс-служба BODYART / FITNESS

Утренняя функциональная тренировка — отличное начало дня. С 7:30 вместе с двумя фитнес-тренерами вы будете выполнять функциональные упражнения, начиная от упражнений на развитие мобильности в суставах и заканчивая высокоинтенсивным тренингом с элементами кроссфита. Также на занятии вы будете работать с гребным эргометром, канатами, досками для скейта, различными видами эспандеров и оборудованием для силовых тренировок. Занятие рассчитано на продвинутый уровень подготовки. Эта тренировка гарантированно подарит хороший заряд энергии на целый день.

7. Степ

Фото: пресс-служба BODYART / FITNESS

Степ — длительная аэробная тренировка, направленная на эффективное похудение и развитие базовой выносливости. Это кардиотренировка со степ-платформой, на которой вы будете разучивать хореографическую связку. Тренировка помогает сжигать калории и развивать координацию, чувство ритма, будет увлекательна для спортсменов для любого уровня подготовленности.

Выбирайте понравившуюся тренировку в разделе "Расписание" и приходите заниматься в BODYART / FITNESS!

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!