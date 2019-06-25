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51-летняя американская певица похудела на 50 кг: как ей это удалось

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51-летняя американская певица Джанет Джексон похудела на 50 кг после того, как родила первенца. Диету и тренировки артистки контролировала команда профессионалов, поэтому на похудение ушло всего 9 месяцев.

Звездный тренер Паулетта Сиблисс рассказывала журналистам, что певица активно занимается спортом и тренируется по 45−60 минут в день, пять дней в неделю, пишет "Cosmopolitan".

Джанет Джексон

Джанет Джексон

Телеканал 24

По словам Сиблисс, Джексон сбросила вес благодаря силовым упражнениям.

"Я не хотела, чтобы она просто теряла килограммы, нашей целью было избавиться от жира и нарастить мышечную массу. Пытаюсь донести до женщин преимущества силовых тренировок. Многие привыкли считать, что такой вид нагрузки только добавляет массы и делает тело большим и перекачанным, но это неправда. Когда работают мышцы, то жир сжигается не только во время тренировки, но и после нее", — поделилась Паулетта.

Джанет Джексон с ребенком

Джанет Джексон с ребенком

cosmo.ru

Джанет Джексон беременна

Джанет Джексон беременна

cosmo.ru

Диетолог Дэвид Аллен подобрал для Джанет Джексон питательный и сбалансированный рацион: певица потребляла примерно 1250 калорий в день. Кроме того, она увеличила количество приемов пищи до 4−5 раз и уменьшила объем порций.

Джанет Джексон на красной дорожке

Джанет Джексон на красной дорожке

cosmo.ru

Джанет Джексон на сцене

Джанет Джексон на сцене

cosmo.ru

Как ранее писал OBOZREVATEL, победительница девятого сезона шоу "Холостяк" Даша Квиткова раскрыла секрет своего похудения. Она рассказала поклонникам, что без тренировок и здорового питания не обойтись, а снять отечность и вывести воду помогает процедура криолиполиз.

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Тема
Диеты и фитнес
Персона
Джанет Джексон
Место
США
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