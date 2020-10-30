5 продуктов, которые помогут снизить аппетит в борьбе с лишним весом

Снизить аппетит и сбросить лишние килограммы помогут ингредиенты, которые положительно влияют на метаболические процессы в организме.

Чтобы ощутить на тебе действие таких продуктов, достаточно ввести их в дневной рацион. Перечень составило издание "Рамблер. Женский".

1. Экстракт зеленого чая

Антиоксиданты и вещества в экстракте чая благотворно влияют на метаболические заболевания. А также улучшают регуляцию гормонов аппетита.

2. Шафран

Шафран помогает повысить уровень эндорфинов и серотонина, влияя на чувство насыщения. И если добавлять эту специю в еду, то вы быстрее насытитесь.

3. Эфирное масло грейпфрута

Преимущества грейпфрута связаны с полезными кислотами, антиоксидантами, эфирными маслами и ферментами, которые помогают снизить аппетит, стимулируя лимфатическую систему.

Аромат масла грейпфрута возбуждает симпатические нервы, которые снабжают коричневую жировую ткань и надпочечники. Это может стимулировать потерю веса.

4. Продукты с высоким содержанием клетчатки

Поскольку клетчатка не переваривается, продукты с ее высоким содержанием помогают замедлить усвоение глюкозы в организме, дольше сохраняя чувство сытости.

5. Острая еда

Пряные ингредиенты, такие как кайенский перец, черный перец, карри, куркума, имбирь, одуванчик или корица, могут помочь организму сжигать жир, подавить голод, нормализовать уровень глюкозы.

Также в борьбе с лишним весом помогут небольшие порции еды. Через 15 минут вас "догонит" чувство насыщения.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетологи поставили под сомнение принципы питания, которые помогли британской певице Адель похудеть почти на 50 килограммов, за их кратковременный эффект и влияние на организм.