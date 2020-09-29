5 ошибок на тренировках, которые не дают похудеть

Большинство начинающих спортсменов, приходя в спортзал, хотят как можно быстрее увидеть фитнес-результат, и в этой погоне они часто допускают одни и те же ошибки, которые отдаляют их от цели.

В этой статье разбираемся в ошибках, которые не дают похудеть при активных тренировках, вместе с тренером киевского фитнес-клуба BODYART / FITNESS Виктором Костюком.

Ошибка №1. Тренировки недостаточно тяжелые

Занятия — это всегда усилие над собой. Каждая следующая тренировка должна быть немного сложнее, чем предыдущая. Это особенно важно для тех, кто работает над мышечной массой, ведь благодаря постепенному увеличению веса мышцы будут расти без вреда организму, станут более эластичными, а хорошая форма не заставит долго себя ждать.

Ошибка №2. Однообразные упражнения

Для того, чтобы достигать целей, необходимо не давать организму приспосабливаться к упражнениям, которые вы выполняете в течение тренировки. Старайтесь разнообразить их и комбинировать различные нагрузки, обрабатывать каждую мышечную группу и посещать другие виды физической активности.

Ошибка №3. Отсутствие периодизации

Периодизация в тренировках — это изменения в тренировочном процессе, направленные на "облегчение" или "отягощение" занятия в определенных временных промежутках. Чрезмерные нагрузки и сверхинтенсивные тренировки могут подвергать организм стрессу, который может нанести вред здоровью. В итоге, через пару недель или месяцев это истощает и привносит желание сойти с фитнес-дистанции, не достигнув желаемой цели.

Чтобы избежать этого, на одном занятии, чтобы выпустить пар и зарядиться можно выполнять интенсивные упражнения, направленные на увеличение мышц, а на другом — более плавные упражнения для проработки всех групп мышц и растяжки.

Пресс-служба BODYART / FITNESS

Ошибка №4. Низкокалорийное питание

Потребление слишком малого количества калорий и отсутствие изменения плана питания может привести к устойчивой адаптации организма к рациону, останавливает процесс похудения и приводит к "плато".

Поэтому, нужно выпивать достаточное количество жидкости (минимум 30 мл на кг веса), правильно и сбалансировано питаться, организовывать разгрузочные и загрузочные дни, употреблять ненасыщенные жиры и спать не менее 7-8 часов.

Ошибка №5. Недостаточное количество часов для сна

Сон, во время которого происходит восстановление организма, очень важен. Важно ужинать не позднее, чем за 2 часа до сна, хорошо проветрить спальню. Перед сном лучше всего не отвлекаться на телефон или просмотр сериала. Сон должен занимать не менее 7 часов.

Вывод

Заниматься с персональным тренером или тренироваться самостоятельно — дело личное. Но если вы хотите добиться максимальных результатов в короткие сроки, то персональный тренер в этом поможет.

Если вы хотите попробовать заниматься с тренером по индивидуальной программе, попробуйте тестовое занятие в фитнес-клубе BODYART / FITNESS.