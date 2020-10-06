23-летняя студентка сбросила 34 кг без спортзала и раскрыла секрет

Жительница города Дели (Индия) Прити призналась, что сбросила 34 килограмма за восемь месяцев благодаря ходьбе и строгой диете.

О секрете похудения 23-летней студентки написало издание The Times of India. Так, девушка решилась сбросить лишний вес после того, как продавец в магазине одежды сказал ей, что ее размера нет. Тогда она весила 96 килограммов (фото смотрите ниже).

Прити сначала придерживалась строгой диеты и ела только домашнюю еду. На завтрак у нее обычно были фрукты, овсянка или блюдо из риса поха. Обедала она салатом, чечевичной похлебкой, сыром и индийским хлебом чапати. Вечером Прити принимала небольшую порцию салата или супа, а если обед был плотным, то совсем пропускала последний прием пищи.

Прити похудела на 34 килограмма. timesofindia.indiatimes.com

Студентка не занималась в спортзале, однако каждый день много ходила пешком и делала планки. Перед тренировками девушка пила зеленый чай, а после – только воду. Иногда она позволяла себе полакомиться домашними лепешками или шоколадом. Кроме этого, Прити каждый день выпивала три литра воды, а также делала гимнастику для лица.

"Самое главное, что я поняла: если хочешь понять, есть ли у тебя лишний вес, спроси об этом брата, а не маму", – пошутила Прити.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследование показало, что "пивной" живот увеличивает риск преждевременной смерти – даже если для остального тела не характерна тучность. При этом объемные бедра и тазобедренная часть, наоборот, свидетельствуют о более высоких шансах на долгую жизнь.