10 ошибок, которые мешают похудеть: как сбросить вес

Желание похудеть к лету, отпуску или ради нового платья постоянно преследует женщин. Так, из-за этого многие решаются на экстремальные диеты или же исключают огромное количество продуктов из своего рациона. Чаще всего после такого испытания организм быстро возвращает килограммы.

О десяти самых распространенных ошибок, из-за которых не удается похудеть пишет Cosmopolitan.

Экстремальные диеты

Голодание, резкое уменьшение калорий, питьевая диета и другие быстрые режимы питания опасны для здоровья. Скорее всего у вас получится сбросить несколько килограмм, но они очень быстро вернуться.

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Завтрак

Завтрак — это фундамент рациона. Он должен состоять из правильных углеводов и жиров, белка, а также порции витаминов. Без этого приема пищи - вы будете вялыми и не энергичными весь день.

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Сытные перекусы

Перекус необходимы, чтобы не чувствовать голод между приемами пищи, а не для полноценного обеда или ужина.

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Обезжиренные продукты

Жиры - необходимый элемент для нормального функционирования организма, поэтому исключать их из рациона не стоит.

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Сладкие напитки

Даже пакетированные соки содержат большое количество сахара. Лучше заменить их зеленым чаем и фрешами.

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Вода

Отсутствие нужного количества воды негативно влияет на организм. Похудение зависит от скорости метаболизма, а метаболизм — от количества выпитой воды.

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Фастфуд

Высокое содержание трансжиров и других неполезных компонентов не только не помогут похудеть, но и прибавят пару лишних кг.

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Частое взвешивание

Держать себя постоянно в напряжении из-за цифр на весах — это прямой путь к депрессии.

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Недостижимые цели

Похудеть на 10 килограммов за короткий срок невозможно. К сбрасыванию веса стоит подходить спланировано и разумно.

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