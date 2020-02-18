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18 февраля • обновлено в 15:05
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/ Диета и фитнес

10 ошибок, которые мешают похудеть: как сбросить вес

1.8т
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Желание похудеть к лету, отпуску или ради нового платья постоянно преследует женщин. Так, из-за этого многие решаются на экстремальные диеты или же исключают огромное количество продуктов из своего рациона. Чаще всего после такого испытания организм быстро возвращает килограммы.

О десяти самых распространенных ошибок, из-за которых не удается похудеть пишет Cosmopolitan.

10 ошибок, которые мешают похудеть
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Экстремальные диеты

Голодание, резкое уменьшение калорий, питьевая диета и другие быстрые режимы питания опасны для здоровья. Скорее всего у вас получится сбросить несколько килограмм, но они очень быстро вернуться.

10 ошибок, которые мешают похудеть

pexels.com

Завтрак

Завтрак — это фундамент рациона. Он должен состоять из правильных углеводов и жиров, белка, а также порции витаминов. Без этого приема пищи - вы будете вялыми и не энергичными весь день.

10 ошибок, которые мешают похудеть

pexels.com

Сытные перекусы

Перекус необходимы, чтобы не чувствовать голод между приемами пищи, а не для полноценного обеда или ужина.

10 ошибок, которые мешают похудеть

pexels.com

Обезжиренные продукты

Жиры - необходимый элемент для нормального функционирования организма, поэтому исключать их из рациона не стоит.

10 ошибок, которые мешают похудеть

pexels.com

Сладкие напитки

Даже пакетированные соки содержат большое количество сахара. Лучше заменить их зеленым чаем и фрешами.

10 ошибок, которые мешают похудеть

pexels.com

Вода

Отсутствие нужного количества воды негативно влияет на организм. Похудение зависит от скорости метаболизма, а метаболизм — от количества выпитой воды.

10 ошибок, которые мешают похудеть

pexels.com

Фастфуд

Высокое содержание трансжиров и других неполезных компонентов не только не помогут похудеть, но и прибавят пару лишних кг.

10 ошибок, которые мешают похудеть

pexels.com

Частое взвешивание

Держать себя постоянно в напряжении из-за цифр на весах — это прямой путь к депрессии.

10 ошибок, которые мешают похудеть

pexels.com

Недостижимые цели

Похудеть на 10 килограммов за короткий срок невозможно. К сбрасыванию веса стоит подходить спланировано и разумно.

10 ошибок, которые мешают похудеть

pexels.com

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Автор
Мария Дидык
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