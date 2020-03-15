Главная Новости
15 марта • обновлено в 02:45
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Женский журнал

Девушка сильно пожалела об увеличении груди и дала важный совет

540
Читать материал на украинском

Жительница Австралии Кассандра Юнг пожалела о том, что решилась на операцию по увеличению груди.

Как передает "МедикФорум", девушка страдала от комплексов из-за нулевого размера и мечтала о карьере модели, поэтому в 20 лет решилась пойти "под нож".

Однако спустя несколько лет она об этом пожалела. У девушки появилась масса проблем со здоровьем: начались боли в грудной клетке и суставах, дыхательные усложнения, а также она частично лишилась памяти и не может вспомнить некоторые моменты из жизни.

"Мне все еще нравится их форма и то, как они выглядят, но эстетика не стоит разрушения моего здоровья", – отметила она.

Кассандра Юнг

Кассандра Юнг

medikforum.ru

Как писал OBOZREVATEL, ранее у известной российской ведущей лопнула грудь после операции по увеличению. Она поделилась жуткими подробностями пикантного ЧП.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Автор
Кирилл Лютый
Место
Австралия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги