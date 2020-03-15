Жительница Австралии Кассандра Юнг пожалела о том, что решилась на операцию по увеличению груди.

Как передает "МедикФорум", девушка страдала от комплексов из-за нулевого размера и мечтала о карьере модели, поэтому в 20 лет решилась пойти "под нож".

Однако спустя несколько лет она об этом пожалела. У девушки появилась масса проблем со здоровьем: начались боли в грудной клетке и суставах, дыхательные усложнения, а также она частично лишилась памяти и не может вспомнить некоторые моменты из жизни.

"Мне все еще нравится их форма и то, как они выглядят, но эстетика не стоит разрушения моего здоровья", – отметила она.

Кассандра Юнг medikforum.ru

Как писал OBOZREVATEL, ранее у известной российской ведущей лопнула грудь после операции по увеличению. Она поделилась жуткими подробностями пикантного ЧП.

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