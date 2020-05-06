Девушка сделала себе самые большие губы в мире: как выглядит

22-летняя жительница Софии, Болгария Андреа Иванова сделала самые большие губы в мире.

Как передает Daily Mail, для этого девушка провела 20 процедур по увеличению своих губ.

Андреа Иванова Instagram @andrea.andrea345

Так, сообщается, что сначала Андреа сделала операцию по увеличению груди. После чего она принялась создавать красивые, по ее мнению, губы. Сейчас девушка называет себя живым воплощением куклы Барби.

"Я люблю свои губы. Правда, в течение первых двух дней после операции мне очень больно есть. Но врачи говорят, что дальше уже будет полегче", – говорит Иванова.

Андреа Иванова Instagram @andrea.andrea345

Андреа Иванова Instagram @andrea.andrea345

На своей странице в Instagram, где за ней следит почти 40 тысяч подписчиков, девушка часто делится фотографиями, на которых демонстрирует свои губы.

Андреа Иванова Instagram @andrea.andrea345

Кроме того, несмотря на то, что сейчас губы Андреа – самые большие в мире, она хочет сделать еще инъекцию, чтобы "закрепить свой успех".

Андреа Иванова Instagram @andrea.andrea345

Андреа Иванова Instagram @andrea.andrea345

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