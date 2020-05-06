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6 мая • обновлено в 09:47
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/ Женский журнал

Девушка сделала себе самые большие губы в мире: как выглядит

6.7т
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22-летняя жительница Софии, Болгария Андреа Иванова сделала самые большие губы в мире.

Как передает Daily Mail, для этого девушка провела 20 процедур по увеличению своих губ.

Андреа Иванова

Андреа Иванова

Instagram @andrea.andrea345

Так, сообщается, что сначала Андреа сделала операцию по увеличению груди. После чего она принялась создавать красивые, по ее мнению, губы. Сейчас девушка называет себя живым воплощением куклы Барби.

"Я люблю свои губы. Правда, в течение первых двух дней после операции мне очень больно есть. Но врачи говорят, что дальше уже будет полегче", – говорит Иванова.

Андреа Иванова

Андреа Иванова

Instagram @andrea.andrea345

Андреа Иванова

Андреа Иванова

Instagram @andrea.andrea345

На своей странице в Instagram, где за ней следит почти 40 тысяч подписчиков, девушка часто делится фотографиями, на которых демонстрирует свои губы.

Андреа Иванова

Андреа Иванова

Instagram @andrea.andrea345

Кроме того, несмотря на то, что сейчас губы Андреа – самые большие в мире, она хочет сделать еще инъекцию, чтобы "закрепить свой успех".

Андреа Иванова

Андреа Иванова

Instagram @andrea.andrea345

Андреа Иванова

Андреа Иванова

Instagram @andrea.andrea345

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 28-летняя женщина рассказала о том, как ей удалось похудеть на 60 кг отказавшись от некоторых продуктов.

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Автор
Анна Михно
Место
Болгария
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Прохорен Юрий
Прохорен Юрий
Лучше бы майонез из головы откачала...
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Это Барби? Разве что из какого- то порнофильма.
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Lady

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