Потянет на миллионы: СМИ разузнали, какой ремонт затеяли Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри затеяли ремонт в коттедже Frogmore, который расположен в Виндзорской усадьбе. Королевская пара переедет туда весной.

Инсайдеры утверждают, что стоимость ремонта составит до 3 миллионов фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.

Помимо новых дополнений, королевская пара также собирается установить энергоблок стоимостью 50 000 фунтов стерлингов, который будет обеспечивать дом теплом, горячей водой и электричеством, а также установить спутниковую антенну за пределами объекта, включенного в список Grade-II.

dailymail.co.uk

Строительные работы будут покрыты суверенным грантом, финансируемым налогоплательщиками, в то время как пара оплатит мебель.

Как ранее писал OBOZREVATEL, британские СМИ узнали, что принц Гарри и его жена герцогиня Сассекская Меган Маркл арендовали роскошный загородный дом, где проводят много времени и даже устраивают шумные вечеринки. Также они приглашают туда голливудских звезд.