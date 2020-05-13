Что стоит знать об украинской вышиванке: малоизвестные факты, которые удивят

В третий четверг мая в Украине отмечают полюбившийся всем праздник – День вышиванки. В 2020 году – это 21 мая.

OBOZREVATEL предлагает читателям узнать малоизвестные факты об украинской вышитой этнической одежде.

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Сильнейший оберег

Изначально вышиванка была не только праздничной и красивой одеждой, но и оберегом, который мог отпугивать злые силы. В связи с этим сорочки украшали узорами на рукавах, воротниках и подоле так, чтобы рисунок касался тела.

Кроме того, считали, что на обратной стороне вышиванки не должно быть никаких узелков, – они могут стать причиной несчастий в жизни.

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Символ любви

Кроме того, мужская вышиванка считалась символом любви и верности. Девушки, которые вышивали сорочку для жениха, всегда нашептывали молитву-заклинания, чтобы парень был верен ей. Считалось, чтобы если после стирки вышиванка перестанет быть белоснежной – жених изменяет.

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Школа вышиванки

В ХІ в Киевской Руси сестра Владимира Мономаха Анна создала первую школу вышиванки, в которой осваивали искусство шитья золотом и серебром.

Вышиванка как стиль

Вышиванка считается праздничной одеждой, а не повседневной. В будни обычно носили неброские рубашки. Однако первым, кто надел вышитую сорочку вместе с будничной одеждой, был Иван Франко. Именно в таком виде писатель изображен на 20-гривневой купюре.

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В каждом регионе – своя вышиванка

Вышиванка каждого региона Украины отличается и имеет свои особенности. Более того, своими особенными вышиванками могут похвалиться даже отдельные села. Сорочки отличаются фасонами, цветом, способом вышивки, орнаментом и узорами.

Так, для центральной Украины было характерно шить бело-черные рубашки, а в Полтавской области носили белые рубашки с белой вышивкой. Самые яркие и цветастые вышиванки были на Западной Украине.

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Маки

Сейчас очень часто можно встретить на вышиванках узоры в виде маков. Однако раньше такой элемент практически не использовался в традиционной украинской вышивке. Маки символизировали печаль и смерть. Широкое распространение узоры в виде маков получили лишь в конце ХХ века.

Обряд для девушек

Перед тем, как начать вышивать сорочку, девушкам необходимо было поститься, молиться и всегда мыть руки.

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Вышиванка для новорожденных

Для новорожденного шили первую сорочку из ношеных родительских вещей. Считалось, что в них хранится родительская энергетика, необходимая для защиты ребенка от болезней и сглазу.

Девочке вышивали сорочку с черными узорами, как символ земли – плодородия. А для мальчика шили сорочку с зелеными и синими узорами, считалось, что она помогает от стихий.

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