Что приготовить с гречкой в период карантина: топ-4 рецепта

В панике из-за карантина, который был объявлен из-за пандемии коронавируса, люди массово начали скупать с прилавков магазинов гречку и другие крупы.
Некоторые запаслись продуктами на несколько месяцев вперед, а значит, самое время приготовить из нее что-то необычное. OBOZREVATEL подготовил топ-5 рецептов, которые помогут разнообразить ваше меню на период, пока вся семья сидит дома.
Гречка с жареным луком и рублеными яйцами
Фото: olimpikfood.ru
Чтобы разнообразить классическую кашу, можно разбавить ее яйцами и луком.
Для этого вам понадобится:
3 луковицы;
1 ч. л. соли;
5 стаканов горячей воды;
4 яйца.
Так, сначала нарежьте лук и обжаривайте его на растительном масле в большой кастрюле. Затем добавьте гречку и соль. После этого влейте 5 стаканов горячей воды, доведите до кипения, а затем уменьшите огонь и варите все это еще 20 минут. Когда гречка будет готова, укутайте ее в плед на 15 минут. Затем сварите вкрутую 4 крупных яйца, очистите и крупно порубите. Добавьте к каше, поперчите, посолите и подавайте на стол.
Пирожки с гречкой
Фото: chekalova.ru
Для того, чтобы приготовиться пирожки с гречкой, вам понадобиться:
500 граммов любого дрожжевого теста;
400 грамм гречки с луком и яйцом.
На 500 граммов любого дрожжевого теста вам понадобится чуть меньше начинки, примерно 400 грамм, приготовленной по рецепту выше.
Затем разделите тесто на части по 35 – 40 граммов, скатайте в шарики и подержите 15 минут под полотенцем. Разогрейте духовку до 180 °С, застелите противни бумагой для выпечки. Раскатайте каждый шарик в лепешечку толщиной 3 – 4 мм, выложите по центру ложку начинки, соедините края и тщательно защипните. Затем выложите готовые пирожки на подготовленные противни, смажьте взбитым яйцом и выпекайте примерно 15 минут.
Гречка с шампиньонами
Фото: maggi.ru
Для того, чтобы приготовиться гречку с шампиньонами, вам понадобиться:
2 стакана гречки;
4,5 стакана кипящей подсоленной воды;
шампиньоны;
2 см кореня имбиря;
4 зубчика чеснока;
2 ложки растительного масла.
Чтобы приготовить классическую гречневую кашу, необходимо поставить кастрюлю с подсоленной водой на огонь и довести до кипения. Пока вода нагревается, промойте крупу, а затем засыпьте ее в кипящую воду. Варить гречку около 10 минут.
Пока вариться каша, порежьте грибы и обжаривайте их 6 минут на сливочном масле. Затем мелко порубите имбирь и чеснок, добавьте к шампиньонам, посолите и обжаривайте еще 2 минуты. В конце смешайте грибы с гречкой и подавайте.
Гречники
Фото: povar.ru
Ингредиенты:
2 стакана гречневой крупы;
6 стаканов воды;
80 граммов сливочного масла;
100 г муки;
3 яйца.
Чтобы сделать гречники, вам нужно для начала разварить 2 стакана гречневой крупы в 6 стаканах кипящей подсоленной воды (варить примерно 30 минут). Затем добавить 80 граммов сливочного масла, 3 разболтанных вилкой яйца и 100 грамм муки. Все это перемешать.
Смажьте противень маслом, присыпьте мукой, выложите получившееся тесто и запекайте при 160 °С до румяной корочки. Нарежьте на квадратики и подавайте горячими или остывшими.
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