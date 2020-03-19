Что приготовить с гречкой в период карантина: топ-4 рецепта

В панике из-за карантина, который был объявлен из-за пандемии коронавируса, люди массово начали скупать с прилавков магазинов гречку и другие крупы.

Некоторые запаслись продуктами на несколько месяцев вперед, а значит, самое время приготовить из нее что-то необычное. OBOZREVATEL подготовил топ-5 рецептов, которые помогут разнообразить ваше меню на период, пока вся семья сидит дома.

Гречка с жареным луком и рублеными яйцами

Фото: olimpikfood.ru

Чтобы разнообразить классическую кашу, можно разбавить ее яйцами и луком.

Для этого вам понадобится:

3 луковицы;

1 ч. л. соли;

5 стаканов горячей воды;

4 яйца.

Так, сначала нарежьте лук и обжаривайте его на растительном масле в большой кастрюле. Затем добавьте гречку и соль. После этого влейте 5 стаканов горячей воды, доведите до кипения, а затем уменьшите огонь и варите все это еще 20 минут. Когда гречка будет готова, укутайте ее в плед на 15 минут. Затем сварите вкрутую 4 крупных яйца, очистите и крупно порубите. Добавьте к каше, поперчите, посолите и подавайте на стол.

Пирожки с гречкой

Фото: chekalova.ru

Для того, чтобы приготовиться пирожки с гречкой, вам понадобиться:

500 граммов любого дрожжевого теста;

400 грамм гречки с луком и яйцом.

На 500 граммов любого дрожжевого теста вам понадобится чуть меньше начинки, примерно 400 грамм, приготовленной по рецепту выше.

Затем разделите тесто на части по 35 – 40 граммов, скатайте в шарики и подержите 15 минут под полотенцем. Разогрейте духовку до 180 °С, застелите противни бумагой для выпечки. Раскатайте каждый шарик в лепешечку толщиной 3 – 4 мм, выложите по центру ложку начинки, соедините края и тщательно защипните. Затем выложите готовые пирожки на подготовленные противни, смажьте взбитым яйцом и выпекайте примерно 15 минут.

Гречка с шампиньонами

Фото: maggi.ru

Для того, чтобы приготовиться гречку с шампиньонами, вам понадобиться:

2 стакана гречки;

4,5 стакана кипящей подсоленной воды;

шампиньоны;

2 см кореня имбиря;

4 зубчика чеснока;

2 ложки растительного масла.

Чтобы приготовить классическую гречневую кашу, необходимо поставить кастрюлю с подсоленной водой на огонь и довести до кипения. Пока вода нагревается, промойте крупу, а затем засыпьте ее в кипящую воду. Варить гречку около 10 минут.

Пока вариться каша, порежьте грибы и обжаривайте их 6 минут на сливочном масле. Затем мелко порубите имбирь и чеснок, добавьте к шампиньонам, посолите и обжаривайте еще 2 минуты. В конце смешайте грибы с гречкой и подавайте.

Гречники

Фото: povar.ru

Ингредиенты:

2 стакана гречневой крупы;

6 стаканов воды;

80 граммов сливочного масла;

100 г муки;

3 яйца.

Чтобы сделать гречники, вам нужно для начала разварить 2 стакана гречневой крупы в 6 стаканах кипящей подсоленной воды (варить примерно 30 минут). Затем добавить 80 граммов сливочного масла, 3 разболтанных вилкой яйца и 100 грамм муки. Все это перемешать.

Смажьте противень маслом, присыпьте мукой, выложите получившееся тесто и запекайте при 160 °С до румяной корочки. Нарежьте на квадратики и подавайте горячими или остывшими.

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