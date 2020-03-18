Что приготовить с гречкой: 4 популярных рецепта на период карантина

После того, как в Украине был объявлен карантин из-за пандемии коронавируса, жители страны начали массово скупать продукты, среди которых самым популярным оказалась гречка.

OBOZREVATEL собрал самые простые и вкусные рецепты гречки, которые можно приготовить во время карантина.

mysmartkitchen.ru

Классическая гречневая каша

Самый простой и быстрый способ приготовить гречку – это ее сварить. Для этого вам понадобится сама гречка, вода, соль и сливочное масло.

Чтобы приготовить классическую гречневую кашу необходимо поставить кастрюлю с подсоленой водой на огонь и довести до кипения. Пока вода нагревается, промойте крупу, а затем засыпьте ее в кипящую воду. Варить гречку около 10 минут. После того, как каша свариться, добавить в нее сливочное масло.

kopilka-kulinara.ru

Гречка с грибами

Чтобы разнообразить классическую кашу, можно разбавить ее овощами. Для этого вам понадобится:

стакан крупы;

1 крупная морковь;

1 луковица;

300 г шампиньонов.

Так, сначала сварите гречку по предыдущему "классическому" рецепту.

Пока гречка варится, морковь натрите на крупной терке, нарежьте мелко лук, а шампиньоны – слайсами. Затем обжарьте лук и морковь на подсолнечном или оливком масле. Когда овощи станут мягким, добавьте к ним грибы, соль и перец. Жарьте до готовности.

Готовые овощи смешайте с гречкой.

gastronom.ru

Гречневые котлеты

Для того, чтобы приготовиться котлеты, вам понадобиться:

3 стаканы крупы;

5 картофелин;

растительное масло, перец и вода.

Помытый и очищенный картофель натрите на мелкой терке. К нему добавьте сваренную по "классическому" рецепту гречку, соль и перец. Затем тщательно все перемешайте. Если масса получилась слишком рассыпчатой – добавьте воды, масса должна быть вязкой.

Из получившего "фарша" сформируйте котлеты и обжаривайте их с двух сторон на подсолнечном или оливком масле на среднем огне.

smak.ua

Запеканка

Для того, чтобы приготовить простую гречневую запеканку, вам понадобится:

150 г гречки;

150 г твердого сыра (натереть на крупной терке);

1 репчатый лук;

2 яйца;

100 мл молока;

вода;

соль, перец;

сливочное масло.

Сначала необходимо сварить гречку по "классическому рецерту". Готовую кашу разделите на две части. Смажьте сливочным маслом форму для запекания и выложите туда одну часть готовой гречки. Половину натертого сыра выложите на гречку. Посыпьте нарезанным луком, солью и перцем. Затем выложите оставшуюся часть гречки.

В отдельной миске смешайте яйца и молоко. Получившейся массой залейте запеканку, а сверху посыпьте оставшимся сыром.

Выпекать в духовке 20 минут при 200°С.

receptisalatov.com

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