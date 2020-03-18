Что приготовить с гречкой: 4 популярных рецепта на период карантина

После того, как в Украине был объявлен карантин из-за пандемии коронавируса, жители страны начали массово скупать продукты, среди которых самым популярным оказалась гречка.
OBOZREVATEL собрал самые простые и вкусные рецепты гречки, которые можно приготовить во время карантина.
mysmartkitchen.ru
Классическая гречневая каша
Самый простой и быстрый способ приготовить гречку – это ее сварить. Для этого вам понадобится сама гречка, вода, соль и сливочное масло.
Чтобы приготовить классическую гречневую кашу необходимо поставить кастрюлю с подсоленой водой на огонь и довести до кипения. Пока вода нагревается, промойте крупу, а затем засыпьте ее в кипящую воду. Варить гречку около 10 минут. После того, как каша свариться, добавить в нее сливочное масло.
kopilka-kulinara.ru
Гречка с грибами
Чтобы разнообразить классическую кашу, можно разбавить ее овощами. Для этого вам понадобится:
стакан крупы;
1 крупная морковь;
1 луковица;
300 г шампиньонов.
Так, сначала сварите гречку по предыдущему "классическому" рецепту.
Пока гречка варится, морковь натрите на крупной терке, нарежьте мелко лук, а шампиньоны – слайсами. Затем обжарьте лук и морковь на подсолнечном или оливком масле. Когда овощи станут мягким, добавьте к ним грибы, соль и перец. Жарьте до готовности.
Готовые овощи смешайте с гречкой.
gastronom.ru
Гречневые котлеты
Для того, чтобы приготовиться котлеты, вам понадобиться:
3 стаканы крупы;
5 картофелин;
растительное масло, перец и вода.
Помытый и очищенный картофель натрите на мелкой терке. К нему добавьте сваренную по "классическому" рецепту гречку, соль и перец. Затем тщательно все перемешайте. Если масса получилась слишком рассыпчатой – добавьте воды, масса должна быть вязкой.
Из получившего "фарша" сформируйте котлеты и обжаривайте их с двух сторон на подсолнечном или оливком масле на среднем огне.
smak.ua
Запеканка
Для того, чтобы приготовить простую гречневую запеканку, вам понадобится:
150 г гречки;
150 г твердого сыра (натереть на крупной терке);
1 репчатый лук;
2 яйца;
100 мл молока;
вода;
соль, перец;
сливочное масло.
Сначала необходимо сварить гречку по "классическому рецерту". Готовую кашу разделите на две части. Смажьте сливочным маслом форму для запекания и выложите туда одну часть готовой гречки. Половину натертого сыра выложите на гречку. Посыпьте нарезанным луком, солью и перцем. Затем выложите оставшуюся часть гречки.
В отдельной миске смешайте яйца и молоко. Получившейся массой залейте запеканку, а сверху посыпьте оставшимся сыром.
Выпекать в духовке 20 минут при 200°С.
receptisalatov.com
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