Что подарить на Новый год: топ-5 крутых смартфонов от Sony

Последние дни перед Новым годом - суматошное время. Все без исключения мечутся, ищут оригинальные подарки для родных и друзей, но...постойте. Если вы хотите сделать близкому человеку приятное и выглядеть в его глазах хорошо, то не обязательно выдумывать что-то из ряда вон. К счастью, можно просто пойти в магазин и выбрать что-то достаточно стильное, удобное и современное. К примеру, новый мобильный телефон.

В канун новогодних праздников OBOZREVATEL составил топ-5 новых моделей телефонов Sony, которые точно понравятся вашим близким.

Xperia XZ3

"Сердцем" Xperia XZ3 стал флагманский процессор Snapdragon 845, который в паре с графическим ускорителем Adreno 630 обеспечит быструю взаимодействие пользователя и устройства. Кроме того, смартфон имеет 4 ГБ оперативной памяти и внутреннее хранилище на 64 ГБ, если же вам такого объема встроенной памяти маловато, то разработчики предусмотрели слот для microSD-карт.

Xperia XZ3

Xperia XZ3 получил основную одиночную камеру на 19 мегапикселей с поддержкой технологии Motion Eye. Кроме того, в камере появилась поддержка искусственного интеллекта Xperia AI. Благодаря новой технологии, девайс позволяет моментально запускать камеру при горизонтальном положении устройства.

Xperia XZ3

Жизнеспособность Xperia XZ3 будет обеспечивать аккумулятор на 3 330 миллиампер часов. Среди прочего модель оборудована защитой от влаги по стандарту IP68, имеет поддержку двух SIM-карт, порт USB Type-C и прочие навороты.

Цена на устройство колеблется в районе 21-22 тыс. гривен.

Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact

Sony – единственная компания, которая выпускает компактные смартфоны с флагманским оснащением. В этом году компания отступилась от привычного дизайна в пользу эргономики и представила два флагмана в практически безрамочном корпусе и с экраном, покрытым 2,5D-стеклом – 5,7-дюймовый Xperia XZ2 и 5,0-дюймовый Xperia XZ2 Compact.

Sony Xperia XZ2

Оба получили топовый процессор Snapdragon 845, по 4 ГБ оперативной памяти (it’s а Sony, благодаря оптимизации ПО и FullHD+ дисплею скорее всего даже с таким объемом оперативной памяти смартфоны зададут фору любому "китайцу" с 6 ГБ и даже 8 ГБ), 19-мегапиксельные камеры. Compact достался неплохой по меркам 5-дюймового смартфона со все той же хорошей оптимизацией софта от Sony аккумулятор – 2870 мА-ч.

Xperia XZ2 Compact

Модель обойдется примерно в 15-16 тысяч гривен, за эти деньги она будет конкурировать с флагманами Xiaomi и Huawei как минимум, а также с Galaxy S8. Но у тех, кому нужен компактный смартфон с начинкой "полный фарш" альтернативы на рынке не найдется.

XperiaXA2

Sony Xperia XA2 благодаря алюминиевому корпусу и тонким боковым рамкам выглядит шикарно и козыряет наилучшим качеством исполнения. Отлично подойдет тем, кто привык решать ежедневные деловые вопросы и работать в режиме многозадачности.

Дисплей Sony Xperia XA2 насчитывает 5,2 дюйма по диагонали и убедителен своими высоким Full-HD-разрешением и высокой максимальной яркостью. Если это необходимо, экран достигает примерно 550 кд/м2.

XperiaXA2

Sony Xperia XA2 предлагает встроенную память размером 32 Гбайт, из которых для эффективного использования свободны лишь примерно 20 Гбайт. Кому нужно больше места для хранения данных, тот может расширить "дисковое" пространство с помощью внешней SD-карты. Оперативная память составляет 3 Гбайт. Заряжать XA2 можно через кабель USB Type-C, а слушать музыку — через 3,5-мм аудиовыход. В слот для SIM-карты подходит Nano-SIM.

XperiaXA2

Камера снимает фотографии с разрешением 23 Мпикс. Кроме того, в наличии имеются светодиодная вспышка и автофокусировка. Спускать затвор цифровой камеры можно и с помощью аппаратной кнопки.

Цена на эту модель сейчас колеблется в районе 7500 - 8000 тысяч гривен.

XperiaXA2Ultra

Главная отличительная особенность смартфона XA2 Ultra – две широкоугольные фронтальные камеры.Первая с разрешением 16 МП иоптической стабилизацией, вторая - 8МП с углом обзора 120°. Благодаря поддержке фронтальной вспышки обеими камерами даже при плохом освещении селфи всегда будут получаться качественными и четкими.

Основная камера XperiaXA2 Ultraобладает теми же техническими характеристиками, что и камера XperiaXA2. Разрешение 23 МП и матрица 1/2.3” Exmor RSTM позволят вам делать красочные снимки и записывать видео в разрешении 4К, а также в формате замедленной съёмки со скоростью 120 кадров в секунду.

XperiaXA2Ultra

Процессор Qualcomm® SnapdragonTM 630 обеспечивает высокую производительность и упрощает процесс использования смартфона в режиме многозадачности. Благодаря высокоемкой батареи 3580 мА/ч ваш смартфон не разрядится в самый неподходящий момент, а "умные" технологии Sony будут анализировать потребление энергии и циклы зарядки, что продлит срок и качество службы батареи.

XperiaXA2Ultra

Цена на XperiaXA2Ultra колеблется в районе 10-11 тысяч гривен.