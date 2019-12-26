Что нельзя делать с елкой на Новый год-2020: 5 главных запретов

Чтобы живая елка простояла как можно дольше после Нового года и не сильно осыпалась, следует придерживаться нескольких правил.

Так, как передает Рамблер, в уходе за живой новогодней елкой существуют определенные запреты, не нарушая которые можно надолго сохранить лесную красавицу пышной.

furnishhome.ru

Не забывайте об увлажнении

Ель обязательно нужно снабжать жидкостью. К примеру, дерево высотой два метра нуждается в двух литрах воды ежедневно. Можно поставить ель в ведро с увлажненным песком и постоянно поддерживать необходимый уровень влаги, либо заранее приобрести подставку с резервуаром для воды.

sm-news.ru

Не используйте народные методы

В сети сегодня можно найти огромное количество советов, как ухаживать за елкой с помощью народных средств. Например, использовать лимонную кислоту или желатин для продления "жизни" елке. Однако эксперты все-таки рекомендуют отдавать предпочтение специальным удобрениям, которые можно приобрести в магазине.

webstil.org

Не ставьте рядом с батареей

Батарея, камин и всевозможные обогреватели — главные враги живой ели, так как излишнее тепло приводит к обезвоживанию дерева.

Лучшее место для размещения ели — центр комнаты.

rus.delfi.lv

Не убирайте иголки с помощью пылесоса

Несмотря на то, что этот способ кажется наиболее простым и быстрым, он может испортить технику. Более того, некоторые современные пылесосы просто не расчитаны на подобную работу. Лучше воспользуйтесь веником и совком.

pinterest

Не выбрасывайте ель в мусорный бак

Вместо ближайшего бака отнесите дерево туда, где оно может пригодиться. Например, в зоопарке ствол ели могут использовать в качестве наполнителя вольеров, а ветки послужат утеплителем.

belsat.eu

Как писал OBOZREVATEL, ранее астролог Эфа Форина сообщила, что следует повесить на новогоднюю елку, чтобы год Белой Крысы был удачным. В частности, она порекомендовала повесить конфеты, мандарины и денежные купюры.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!