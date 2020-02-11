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11 февраля • обновлено в 10:56
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Что говорит о женщине ее белье: раскрыты секреты

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Белье может многое рассказать о темпераменте женщины.

Так, как передает Рамблер, между характером и предпочтениями в выборе белья существует непосредственная связь.

Что говорит о женщине ее белье: раскрыты секреты

theglare.info

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Бюстье, подвязки выбирают женщины с ярким воображением, которые не откажутся от игр в постели. При этом, такие женщины обладают прохладным темпераментом.

Отдают предпочтение кружевам обычно романтичные и чувствительные девушки, которые являются нежными мечтательницами.

Что говорит о женщине ее белье: раскрыты секреты

ame-store.ru

Яркие цветные комплекты выбирают жизнерадостные женщины, любительницы острых ощущений и впечатлений.

Белье с принтами – выбор творческих натур. Такие девушки инфантильны и любопытны, а еще обладают хорошим чувством юмора.

Топы и лаконичные комплекты, особенно черного цвета, выбирают рассудительные и практичные девушки. Они готовы раскрываться только рядом с избранными.

Что говорит о женщине ее белье: раскрыты секреты

freepik.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали женское белье, которое больше не в моде.

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Автор
Анна Михно
Место
Украина
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