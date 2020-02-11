Что говорит о женщине ее белье: раскрыты секреты

Белье может многое рассказать о темпераменте женщины.

Так, как передает Рамблер, между характером и предпочтениями в выборе белья существует непосредственная связь.

theglare.info

Бюстье, подвязки выбирают женщины с ярким воображением, которые не откажутся от игр в постели. При этом, такие женщины обладают прохладным темпераментом.

Отдают предпочтение кружевам обычно романтичные и чувствительные девушки, которые являются нежными мечтательницами.

ame-store.ru

Яркие цветные комплекты выбирают жизнерадостные женщины, любительницы острых ощущений и впечатлений.

Белье с принтами – выбор творческих натур. Такие девушки инфантильны и любопытны, а еще обладают хорошим чувством юмора.

Топы и лаконичные комплекты, особенно черного цвета, выбирают рассудительные и практичные девушки. Они готовы раскрываться только рядом с избранными.

freepik.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали женское белье, которое больше не в моде.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!