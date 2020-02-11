Что говорит о женщине ее белье: раскрыты секреты

Белье может многое рассказать о темпераменте женщины.
Так, как передает Рамблер, между характером и предпочтениями в выборе белья существует непосредственная связь.
theglare.info
Бюстье, подвязки выбирают женщины с ярким воображением, которые не откажутся от игр в постели. При этом, такие женщины обладают прохладным темпераментом.
Отдают предпочтение кружевам обычно романтичные и чувствительные девушки, которые являются нежными мечтательницами.
ame-store.ru
Яркие цветные комплекты выбирают жизнерадостные женщины, любительницы острых ощущений и впечатлений.
Белье с принтами – выбор творческих натур. Такие девушки инфантильны и любопытны, а еще обладают хорошим чувством юмора.
Топы и лаконичные комплекты, особенно черного цвета, выбирают рассудительные и практичные девушки. Они готовы раскрываться только рядом с избранными.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали женское белье, которое больше не в моде.
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