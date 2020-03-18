Чем заняться на карантине: 8 идей, чтобы не скучать дома

В Украине ввели карантин из-за пандемии коронавируса, в связи с чем закрыли все учебные и развлекательные заведения, а людям не рекомендуют выходить из дома.

Чтобы не скучать без дела и провести карантин весело и с пользой, OBOZREVATEL собрал идеи, чем можно заняться.

livehindustan.com

Чтение книг

Карантин – идеальный период, чтобы наконец-то прочитать книгу, которую давно откладывали из-за нехватки свободного времени, или освежить в памяти сюжет любимого произведения.

К примеру, можно прочитать художественный роман "Турист поневоле" Энн Тайлер или узнать что-то новое о нетворкинге с помощью Кейта Ферацци и его книги "Никогда не ешьте в одиночку".

kolesogizni.com

Просмотр фильмов и сериалов

Скорее всего, в сохраненных закладках у вас накопилось множество фильмов и сериалов, которые уже давно хотели посмотреть. Поэтому пришло время пройтись по своему списку или же заглянуть в список, составленный OBOZREVATEL.

Ну, а тем, кто в поиске интересных сериалов, можно начать с "Ты", пересмотреть "Ночной администратор" или же посмотреть новинку от Netflix "Эпидемия: как предотвратить распространение".

pikabu.ru

Онлайн-обучение

Карантин можно использовать и как возможность для того, чтобы получить новые знания. Сейчас открыто множество онлайн-платформ, где можно пройти бесплатные экспресс-курсы или прослушать лекции.

К примеру, на Happy Week можно прослушать вдохновляющие эфиры с Аллой Клименко, тренером по счастью. Также Brand Father открыл бесплатный доступ к своим курсам по развитию и ведению бренда. На протяжении 14 дней в 17:00 будут публиковаться новые серии. На портале WiseCoW можно смотреть лекции и онлайн-курсы по истории, кино, искусству, моде, журналистике и другим направлениям.

Кроме того, можно посвятить время изучению нового языка или завести свой блог.

eadaily.com

Кулинария

Карантин – подходящее время, чтобы заняться своим питанием и пересмотреть пищевые привычки. Можно разработать собственное меню, готовить себе вкусные и полезные завтраки, обеды и ужины. Кроме того, почему бы не освоить новое блюдо или наконец-то поэкспериментировать с выпечкой?

freepik.com

Перестановка в квартире

Уборка дома не только сделает чище вашу квартиру, но и поможет очистить голову от лишних мыслей. Кроме того, можно разобрать свой гардероб, выбросить ненужные вещи или сделать перестановку.

marieclaire.ru

Время красоты

Несмотря на то, что в связи с карантином закрылись все салоны красоты, забывать об уходе не стоит. Устройте себе SPA в домашних условиях. Также можно освоить новую технику макияжа благодаря урокам на YouTube, научиться делать маски для лица или открыть для себя что-то новое в уходе за волосами.

freepik.com

Спорт

Сидение дома и низкая физическая активность может негативно отразиться на фигуре. Поэтому, кроме ежедневной утренней зарядки, можно посмотреть видео-уроки по фитнесу, йоге. Также на YouTube опубликовано огромное количество онлайн-тренировок, которые помогут привести фигуру в форму к лету.

fishki.net

Шоппинг

Закрытие ТЦ вовсе не означает, что о шоппинге можно забыть на несколько недель. Онлайн-магазины продолжают свою работу и многие из них даже сделали бесплатную доставку в связи с карантином. Так что, почему бы не порадовать себя чем-то нужным и красивым, не выходя из дома.

rubic.us

Ранее OBOZREVATEL собрал список сайтов, которые помогут совершить онлайн-путешествие.

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