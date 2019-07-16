"Чей Крым?" Приехавшей в Киев звезде из РФ задали острый вопрос

Скандальная российская телеведущая Дана Борисова приехала в Киев,после чего ей поставили провокационный вопрос.
На своей странице в Instagram ведущая опубликовала фото возле Монумента Независимости. Под снимком ей задали вопрос – "Чей Крым?", на что Борисова неоднозначно ответила смайликом.
Дана Борисова
Instagram@danaborisova_official
Борисова приехала в Украину на съемки шоу "Пацанки". В столице она успела прогуляться по городу и поделиться несколькими фото на фоне Михайловского собора и Монумента Независимости. Борисова также побывала в ресторане "Остання Баррикада" на Майдане и в Киево-Печерской Лавре.
Instagram@danaborisova_official
Напомним, в августе 2017 года Борисова летала в Крым, чтобы "встретиться с поклонниками". Тогда она называла оккупированные территории частью России. Телеведущая удалила этот пост из сети, однако об этом тогда писали многие СМИ.
🔥💜😘Безумно рада снова оказаться на Майдане Незалежнocтi ( побывать возле Монумента Независимости ) в прекрасном #киев 🙏В своё время жила в этом городе 3 месяца ,снималась в культовой 🤩"Зiрка + Зiрка" и "Блондинки в Загоне" ,где вообще была ведущей этого популярного юмористического 😂😂😂шоу 👍На этот раз приехала на сьемки для #пятница😉,подробности съёмок просили не разглашать 🙈🙈🙈В новом сезоне реалити #пацанки4 будет жарко 🔥🔥🔥🔥Спасибо дорогому киевскому другу @deniskonovalov 😘за чудесное общение ,и поход в самый Модный и закрытый киевский ресторан 👍#данаборисова #ледисовершенство☂️ #люблю😘 #киев💙💛 #украина🇺🇦 #лето2019
Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2019 года известной российской блогерше Ирине Шихман, которая открыто осуждает политику Кремля и президента РФ Владимира Путина, запретили въезд в Украину на 3 года.
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