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14 декабря • обновлено в 13:35
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Екатерина Романова
Екатерина Романова
Тренер, диетолог, мастер спорта Все статьи автора

Бюджетные обертывания для похудения: рецепты

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Сохраняйте в закладки. И пользуйтесь на здоровье. Будьте стройными и подтянутыми мои девулички-красотулички.

Не у всех есть возможность ходить по салонам красоты. Для того, чтобы процесс похудения проходил более эффективно, нужно периодически заворачивать себя в кокон, чтобы потом из гусеницы превратится в бабочку.

Новости
Травы, которые отбивают аппетит

РЕЦЕПТ 1. ИМБИРНЫЙ

вода.

1 ч. л. оливкового масла.

30 грамм сухого имбиря.

Все компоненты перемешать, добавить воду до образования сметанообразной субстанции. Оставить на 5 минут и нанести на тело.

РЕЦЕПТ 2. КОФЕЙНЫЙ

вода.

100 грамм молотого кофе.

15 капель миндального масла.

Все компоненты перемешать, добавить воду до образования сметанообразной субстанции. Оставить на 5 минут и нанести на тело.

ПРАВИЛА.

Перед процедурой принять душ или ванную.

Помассировать себя сухой щеткой или скрабом.

Нанести смесь на проблемные участки.

Завернуться пищевой пленкой.

Время 40-60 минут.

2-3 раза в неделю.

1.5-2 месяца.

КАК РАБОТАЕТ?

Убирает целлюлит и растяжки.

Тонизирует, увлажняет, восстанавливает кожу.

Снимает отечность. Выводит лишнюю жидкость и токсины.

Повышает приток крови к проблемным зонам.

После процедуры нанести любой увлажняющий крем или кокосовое масло.

Новости
Женские тренировки для похудения

Предостережения. Проверьте, нет ли у вас аллергической реакции на имбирь или другие компоненты смеси.

Кто пробовал? Вы ходите в спа-салоны или практикуете домашний уход?

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Автор
Екатерина Романова Екатерина Романова
Место
Украина
Тег
похудение
Источник
Источник: Instagram Екатерины Романовой
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