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Не у всех есть возможность ходить по салонам красоты. Для того, чтобы процесс похудения проходил более эффективно, нужно периодически заворачивать себя в кокон, чтобы потом из гусеницы превратится в бабочку.
РЕЦЕПТ 1. ИМБИРНЫЙ
вода.
1 ч. л. оливкового масла.
30 грамм сухого имбиря.
Все компоненты перемешать, добавить воду до образования сметанообразной субстанции. Оставить на 5 минут и нанести на тело.
РЕЦЕПТ 2. КОФЕЙНЫЙ
вода.
100 грамм молотого кофе.
15 капель миндального масла.
Все компоненты перемешать, добавить воду до образования сметанообразной субстанции. Оставить на 5 минут и нанести на тело.
ПРАВИЛА.
Перед процедурой принять душ или ванную.
Помассировать себя сухой щеткой или скрабом.
Нанести смесь на проблемные участки.
Завернуться пищевой пленкой.
Время 40-60 минут.
2-3 раза в неделю.
1.5-2 месяца.
КАК РАБОТАЕТ?
Убирает целлюлит и растяжки.
Тонизирует, увлажняет, восстанавливает кожу.
Снимает отечность. Выводит лишнюю жидкость и токсины.
Повышает приток крови к проблемным зонам.
После процедуры нанести любой увлажняющий крем или кокосовое масло.
Предостережения. Проверьте, нет ли у вас аллергической реакции на имбирь или другие компоненты смеси.
Кто пробовал? Вы ходите в спа-салоны или практикуете домашний уход?
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