"Будет как мама": дочь Брежневой завела сеть обнаженным фото

18-летняя дочь Веры Брежневой Соня Киперман показала точеную талию в купальнике.
На фото звездная дочь позирует в черном бикини, демонстрируя подтянутую и спортивную фигуру. Так, фото она поделилась в Instagram, где фоловеры завалили девушку комплиментами и назвали ее фигуру "точеной" и "идеальной".
Многие уверены, что своей красотой Соня превосходит знаменитую маму.
"Красавица", "Красотка", "Сонечка будет как мама: чем старше, тем красивее!",– написали пользователи.
Іnstagram@sonyaxkiperman
Фотографию Сони сделали на итальянском курорте, куда девушка с мамой и ее семьей улетела отдыхать после поступления в колледж.
Фотографии совершеннолетней Сони Киперман в купальнике
Соня Киперман
Іnstagram@sonyaxkiperman
Соня Киперман
Іnstagram@sonyaxkiperman
Соня Киперман
Іnstagram@sonyaxkiperman
Соня Киперман
Іnstagram@sonyaxkiperman
Соня Киперман
Іnstagram@sonyaxkiperman
Напомним, Соня Киперман поступила в гуманитарный колледж Уиттьер в Лос-Анджелесе. 18-летняя девушка сможет глубже изучить английский язык, где предлагают студентам около 30 специальностей.
Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Киперман порадовала поклонников серией откровенных фотографий, засветив свою фигуру.
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