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"Будет как мама": дочь Брежневой завела сеть обнаженным фото

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18-летняя дочь Веры Брежневой Соня Киперман показала точеную талию в купальнике.

На фото звездная дочь позирует в черном бикини, демонстрируя подтянутую и спортивную фигуру. Так, фото она поделилась в Instagram, где фоловеры завалили девушку комплиментами и назвали ее фигуру "точеной" и "идеальной".

Многие уверены, что своей красотой Соня превосходит знаменитую маму.

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Допис, поширений Sonya (@sonyaxkiperman)

"Красавица", "Красотка", "Сонечка будет как мама: чем старше, тем красивее!",– написали пользователи.

"Будет как мама": дочь Брежневой завела сеть обнаженным фото

Іnstagram@sonyaxkiperman

Фотографию Сони сделали на итальянском курорте, куда девушка с мамой и ее семьей улетела отдыхать после поступления в колледж.

Фотографии совершеннолетней Сони Киперман в купальнике

Соня Киперман

Соня Киперман

Іnstagram@sonyaxkiperman

Соня Киперман

Соня Киперман

Іnstagram@sonyaxkiperman

Соня Киперман

Соня Киперман

Іnstagram@sonyaxkiperman

Соня Киперман

Соня Киперман

Іnstagram@sonyaxkiperman

Соня Киперман

Соня Киперман

Іnstagram@sonyaxkiperman

Напомним, Соня Киперман поступила в гуманитарный колледж Уиттьер в Лос-Анджелесе. 18-летняя девушка сможет глубже изучить английский язык, где предлагают студентам около 30 специальностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Киперман порадовала поклонников серией откровенных фотографий, засветив свою фигуру.

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Персона
Вера Брежнева
Место
Италия
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