Брутальные мужчины смешно спародировали типичные фото девушек

В сети появилась серия ярких снимков, на которых мужчины спародировали популярные женские фото.

Так, кадры были опубликованы пользователем Facebook Наталией Фокс. "Если бы мужчины в Instagram вели себя так же, как девушки", — прокомментировала она публикацию.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку смешных фото.

Фото: BrosBeingBasic

Фото: BrosBeingBasic

Фото: BrosBeingBasic

Фото: BrosBeingBasic

Фото: BrosBeingBasic

Фото: BrosBeingBasic

Фото: BrosBeingBasic

Фото: BrosBeingBasic

Фото: BrosBeingBasic

Фото: BrosBeingBasic

Фото: BrosBeingBasic

Фото: BrosBeingBasic

Фото: BrosBeingBasic

Фото: BrosBeingBasic

Фото: BrosBeingBasic

Фото: BrosBeingBasic

Фото: BrosBeingBasic

Фото: BrosBeingBasic

Фото: BrosBeingBasic

Фото: BrosBeingBasic

Фото: BrosBeingBasic

Фото: BrosBeingBasic

Как сообщал OBOZREVATEL, в России иллюстраторы арт-проекта 2D Among Us создали серию работ, в которых переместили героев известных западных фильмов, сериалов и комиксов в суровые российские реалии.