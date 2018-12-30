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Брутальные мужчины смешно спародировали типичные фото девушек

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В сети появилась серия ярких снимков, на которых мужчины спародировали популярные женские фото.

Так, кадры были опубликованы пользователем Facebook Наталией Фокс. "Если бы мужчины в Instagram вели себя так же, как девушки", — прокомментировала она публикацию.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку смешных фото.

Брутальные мужчины смешно спародировали типичные фото девушек

Фото: BrosBeingBasic

Брутальные мужчины смешно спародировали типичные фото девушек

Фото: BrosBeingBasic

Брутальные мужчины смешно спародировали типичные фото девушек

Фото: BrosBeingBasic

Брутальные мужчины смешно спародировали типичные фото девушек

Фото: BrosBeingBasic

Брутальные мужчины смешно спародировали типичные фото девушек

Фото: BrosBeingBasic

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Брутальные мужчины смешно спародировали типичные фото девушек

Фото: BrosBeingBasic

Брутальные мужчины смешно спародировали типичные фото девушек

Фото: BrosBeingBasic

Брутальные мужчины смешно спародировали типичные фото девушек

Фото: BrosBeingBasic

Брутальные мужчины смешно спародировали типичные фото девушек

Фото: BrosBeingBasic

Брутальные мужчины смешно спародировали типичные фото девушек

Фото: BrosBeingBasic

Брутальные мужчины смешно спародировали типичные фото девушек

Фото: BrosBeingBasic

Брутальные мужчины смешно спародировали типичные фото девушек

Фото: BrosBeingBasic

Брутальные мужчины смешно спародировали типичные фото девушек

Фото: BrosBeingBasic

Брутальные мужчины смешно спародировали типичные фото девушек

Фото: BrosBeingBasic

Брутальные мужчины смешно спародировали типичные фото девушек

Фото: BrosBeingBasic

Брутальные мужчины смешно спародировали типичные фото девушек

Фото: BrosBeingBasic

Брутальные мужчины смешно спародировали типичные фото девушек

Фото: BrosBeingBasic

Брутальные мужчины смешно спародировали типичные фото девушек

Фото: BrosBeingBasic

Брутальные мужчины смешно спародировали типичные фото девушек

Фото: BrosBeingBasic

Брутальные мужчины смешно спародировали типичные фото девушек

Фото: BrosBeingBasic

Брутальные мужчины смешно спародировали типичные фото девушек

Фото: BrosBeingBasic

Брутальные мужчины смешно спародировали типичные фото девушек

Фото: BrosBeingBasic

Как сообщал OBOZREVATEL, в России иллюстраторы арт-проекта 2D Among Us создали серию работ, в которых переместили героев известных западных фильмов, сериалов и комиксов в суровые российские реалии.

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