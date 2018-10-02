МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

Британка проколола себе щеки ради заветных ямочек: что из этого получилось

405Читать материал на украинском

49-летняя жительница Великобритании Джо Мартин из Мирфилда так мечтала о ямочках на щеках, что решилась на пластическую операцию.

За 1500 фунтов стерлингов женщине прошили обе щеки и сформировали их некое подобие, пишет Daily Mail. Причем первая попытка хирургического вмешательства не увенчалась успехом.

"Я всегда хотела их и обращала внимание на людей с ямочками. Стоя перед зеркалом, я прикасалась к щекам, чтобы получились маленькие вмятины", - говорит Мартин.

Новости
Что-то пошло не так: когда и почему ошибаются пластические хирурги

Британка проколола себе щеки ради заветных ямочек: что из этого получилось

Первая операция закончилась неудачей — ямочки оказались почти незаметными.

Такой результат Джо не устроил, и она снова легла под нож. На этот раз ямочки вышли весьма заметны. Их обладательница осталась довольной.

Британка проколола себе щеки ради заветных ямочек: что из этого получилось
Британка проколола себе щеки ради заветных ямочек: что из этого получилось

Как сообщал OBOZREVATEL, блогерша из Гонконга сделала себе более 30 пластических операций, чтобы произвести впечатление на ее теперь уже бывшего парня.

Место
Великобритания
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги