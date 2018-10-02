Британка проколола себе щеки ради заветных ямочек: что из этого получилось

49-летняя жительница Великобритании Джо Мартин из Мирфилда так мечтала о ямочках на щеках, что решилась на пластическую операцию.

За 1500 фунтов стерлингов женщине прошили обе щеки и сформировали их некое подобие, пишет Daily Mail. Причем первая попытка хирургического вмешательства не увенчалась успехом.

"Я всегда хотела их и обращала внимание на людей с ямочками. Стоя перед зеркалом, я прикасалась к щекам, чтобы получились маленькие вмятины", - говорит Мартин.

Первая операция закончилась неудачей — ямочки оказались почти незаметными.

Такой результат Джо не устроил, и она снова легла под нож. На этот раз ямочки вышли весьма заметны. Их обладательница осталась довольной.

Как сообщал OBOZREVATEL, блогерша из Гонконга сделала себе более 30 пластических операций, чтобы произвести впечатление на ее теперь уже бывшего парня.