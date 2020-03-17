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17 марта • обновлено в 12:18
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/ Женский журнал

Брат Маркл публично разгромил герцогиню

2.5т
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Брат Меган Маркл Томас-младший заявил, что герцогиня Сассекская омрачает жизнь принца Гарри и сделала его несчастным.

Об этом он рассказал в комментарии Daily Star.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Getty

В частности, по мнению Томаса-младшего Меган негативно влияет на Гарри:

"Я бог знает сколько не видел снимков улыбающегося Гарри. До того как он начал встречаться с Меган, он все время улыбался. Она делает его несчастным".

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Getty

Кроме того, мужчина уверен, что именно Маркл заставила мужа отказаться от королевских полномочий, и теперь он вынужден делать все, как хочет супруга.

"Если она его так сильно контролирует, то это ужасно грустно. Мне хочется верить, они безумно влюблены, но кажется, что на самом деле это не так", считает Томас-младший.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Getty

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Автор
Анна Михно
Персона
Меган Маркл
Место
Великобритания
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