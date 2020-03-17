Брат Меган Маркл Томас-младший заявил, что герцогиня Сассекская омрачает жизнь принца Гарри и сделала его несчастным.

Об этом он рассказал в комментарии Daily Star.

Меган Маркл и принц Гарри Getty

В частности, по мнению Томаса-младшего Меган негативно влияет на Гарри:

"Я бог знает сколько не видел снимков улыбающегося Гарри. До того как он начал встречаться с Меган, он все время улыбался. Она делает его несчастным".

Меган Маркл и принц Гарри Getty

Кроме того, мужчина уверен, что именно Маркл заставила мужа отказаться от королевских полномочий, и теперь он вынужден делать все, как хочет супруга.

"Если она его так сильно контролирует, то это ужасно грустно. Мне хочется верить, они безумно влюблены, но кажется, что на самом деле это не так", – считает Томас-младший.

Меган Маркл и принц Гарри Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;

такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;

из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.

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