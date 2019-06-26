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"Терпеть не могу!" Звезда "Дом-2" взбесилась из-за кормящих мам

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36-летняя популярная российская телеведущая из "Дом-2" Ксения Бородина высказала свое недовольство в сети мамами, выставляющими кормление на показ.

Знаменитость выступила против откровенных публикации фото и видео в Интернете. Так, на своей странице в Instagram, она опубликовала пост, где высмеяла кормящих мам, которые выставляют на показ не прикрывший бюст.

Ведущая "Дома-2" опубликовала коллаж из двух фото. На первом — кадр из сериала"Игра престолов", на котором героиня кормит грудью уже взрослого сына. На втором блогерша делает то же самое.

Все чаще на просторах инсты, встречаю вот такие фото. То Мама кормит грудью и снимает это на видео и делает фото. Зачем??? Зачем нам это?! Интернет терпит любую глупость, стерпит и эту?! Мамочки, у которых Детки на видео ругаются матом, с радостью это снимают и выставляют! Даже если это случилось, зачем вы это выставляете?! А помните эту ненормальную мамашу, которая обложила ребёнка фаллосами🙈🙈 а как вам Мама посты про то что она сыроед и ребёнок в год ее тоже сыроед🙈а любительницы дать Советы, как лечить ребёнка народными средствами?! Из серии посты, про то что у ее ребёнка глисты, так она предлагает головку чеснока в задний проход ребёнку засунуть!!! Кормишь ты грудью до 3 лет, ну это твоё право, зачем это выставлять на каждом шагу , только лишь для хайпа, просто других причин то нет! Переходят грань, чтобы доказать какая она крутая. А зачем? Вообще отношение к такому какое? Это только мне кажется странным?

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

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"Очень странные мамаши. Хайпят, думаю. Сейчас такие безумные поступки и фото вызывают бурю эмоций и комментариев, вот и выставляют, чтобы попасть в топ", "Мерзко. Терпеть не могу когда кормят грудью на всеобщее обозрение", - поддержали ее в сети.

"Терпеть не могу!" Звезда "Дом-2" взбесилась из-за кормящих мам

Instagram@borodylia

"Терпеть не могу!" Звезда "Дом-2" взбесилась из-за кормящих мам

Instagram@borodylia

"Терпеть не могу!" Звезда "Дом-2" взбесилась из-за кормящих мам

Instagram@borodylia

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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Охранительная новость! Дом-2 сжечь вместе с его обитателями.
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