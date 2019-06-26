"Терпеть не могу!" Звезда "Дом-2" взбесилась из-за кормящих мам

36-летняя популярная российская телеведущая из "Дом-2" Ксения Бородина высказала свое недовольство в сети мамами, выставляющими кормление на показ.

Знаменитость выступила против откровенных публикации фото и видео в Интернете. Так, на своей странице в Instagram, она опубликовала пост, где высмеяла кормящих мам, которые выставляют на показ не прикрывший бюст.

Ведущая "Дома-2" опубликовала коллаж из двух фото. На первом — кадр из сериала"Игра престолов", на котором героиня кормит грудью уже взрослого сына. На втором блогерша делает то же самое.

"Очень странные мамаши. Хайпят, думаю. Сейчас такие безумные поступки и фото вызывают бурю эмоций и комментариев, вот и выставляют, чтобы попасть в топ", "Мерзко. Терпеть не могу когда кормят грудью на всеобщее обозрение", - поддержали ее в сети.

Instagram@borodylia

Instagram@borodylia

Instagram@borodylia

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